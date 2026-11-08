Ludovic Magnin: «Ce soir, on a perdu 1-1»

Le Lausanne-Sport a pris un point ce samedi face à GC, en égalisant à la 85e. Si Ludovic Magnin a aimé le visage de sa nouvelle équipe, il estime qu'elle a été mal payée au vu de sa domination en deuxième période et des statistiques de tirs.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«J’ai malheureusement regardé les statistiques...» Tels ont été les premiers mots de Ludovic Magnin devant les médias après le match nul 1-1 entre son équipe, le Lausanne-Sport, et GC, ce samedi au Letzigrund. En prononçant ces paroles, le coach du LS voulait dire que son équipe avait été mal payée, surtout sur la fin de match, avec ce point. Les chiffres? 24 tirs à 10, dont 6 cadrés à 4, et 14 corners à 2. Ce qui a poussé le Vaudois à utiliser la formule suivante: «On a perdu 1-1».

Ludovic Magnin a lavé les têtes

Le fait est que le LS aurait pu, ou dû, égaliser plus tôt qu'à la 85e tant les Vaudois ont eu de belles opportunités en deuxième période. Olivier Custodio a trouvé le poteau, Omar Janneh a eu deux grosses occasions. «On est malheureusement tombés sur un grand gardien en face. Ça fait partie du foot», a réagi Ludovic Magnin, qui a beaucoup aimé le visage montré par son équipe, une semaine après la débâcle face à Thoune pour les 130 ans du club. Son but était de laver les têtes en trois jours et force est de constater qu'il a réussi, même si la première période a fort logiquement été timide et que le LS est véritablement monté en puissance au fil de la partie, devenant dangereux dès l'heure de jeu.

«La performance d'ensemble m'a plu, le courage montré par les joueurs aussi. Il y a encore beaucoup de travail, mais on a posé les bases», s'est-il réjoui, révélant avoir hésité sur la stratégie à mettre en place pour ce déplacement, alors que le moral était au plus bas et l'atmosphère pesante à la Tuilière. «J'avais trois jours. La question était: est-ce qu'on change tout? Ou est-ce qu'on reste tranquilles et on profite de la trêve internationale pour changer de philosophie? Je me suis dit qu'il fallait prendre des risques.»

«J'ai vu l'équipe comme je voulais la voir»

Le LS est donc passé en 4-3-3, avec un style offensif, celui qui plaît au nouveau coach. «Tout le monde me connaît: j'aime presser haut, aller chercher l'adversaire. J'ai eu la sensation que mon équipe avait joué plus vertical, qu'elle avait moins cherché son propre gardien de but. Au foot, tu fais mal à l'adversaire quand tu as la possession dans le camp adverse. Ce soir, j'ai vu l'équipe comme je voulais la voir. Mais de nouveau, ne nous enflammons pas. On est derniers du championnat. On a repris un point à Vaduz, mais on en a toujours quatre de retard sur Grasshopper.»

«Le coach? Il a encore plus d'énergie qu'avant»

Son objectif est identifié: laisser une ou deux équipes derrière. Ou, comme il l'a dit selon ses propres termes: faire passer les joueurs de zéros à héros. «Pour ça, on doit continuer comme ce soir: en étant hargneux sans le ballon et en étant joueurs avec. Le maintien passera par ces deux aspects.» Dès la prochaine rencontre face à Vaduz après la trêve internationale, pour son grand retour à la Tuilière.

Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas lâcher les joueurs d'ici-là. «Le coach, je le connais bien. Mais là, je l'ai retrouvé avec encore plus d'énergie qu'avant. C'est normal, il vient de passer neuf mois en vacances...», l'a gentiment chambré Olivier Custodio. Des propos qui ont fait sourire Ludovic Magnin. «Il a raison. J'avais vraiment envie de sortir de la maison!»