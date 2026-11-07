Le Lausanne-Sport montre un signe de vie après son grand traumatisme

Lausanne est allé chercher un point au Letzigrund ce samedi face à Grasshopper (1-1) grâce à une deuxième mi-temps de bonne facture pour la première de Ludovic Magnin à sa tête. La fin de match, récompensée par une égalisation méritée, est encourageante.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les fans du Lausanne-Sport ont deux employés dans leur viseur: Stéphane Henchoz et Tony Chauvat. Le directeur sportif et le responsable du recrutement du LS n'ont pas pu manquer l'immense banderole accrochée dans le secteur visiteurs du Letzigrund ce samedi, laquelle est restée en place tout le match et les accusait de «copinage, mépris et irrespect», assurant aux deux hommes qu'ils avaient «utilisé leurs dernières cartes». Les 150 ultras du LS présents dans le secteur visiteurs ont encouragé leur équipe avec la voix pendant toute la rencontre, mais, mécontents du recrutement et de la politique sportive du club en général, ils voulaient faire passer leur message en grand, ce qui a été fait.

Sur le terrain, le LS a commencé par souffrir face à GC dans ce match de la peur, proposant une première période très timide, avant de largement monter en puissance et de prendre au final un point mérité. Pas de quoi le faire avancer au classement, même si Vaduz a perdu, mais au moins les Vaudois ont montré un signe de vie après la traumatisme de dimanche dernier et cette défaite 4-5 face à Thoune qui a fait une victime concrète, Luka Elsner, et laissera des traces sur le long terme. Réaction il y a eu, c'est indéniable, en deuxième période tout du moins.

Ludovic Magnin revient au 4-3-3

Pour son premier match, quatre jours à peine après son entrée en fonction, Ludovic Magnin avait décidé de revenir à un système qu'il aime bien, le 4-3-3. Le nouveau coach du LS était resté discret à ce sujet lors de sa présentation, souhaitant garder un avantage tactique sur GC, mais il a donc bel et bien choisi de revenir au schéma ce qui lui avait permis de qualifier le LS pour l'Europe lors de sa dernière saison. La «victime» la plus évidente dans le onze de départ ce samedi a été le défenseur central Etienne Youté Kinkoué, prié de s'asseoir sur le banc alors qu'il était titulaire indiscutable dans la défense à trois depuis son arrivée. Karim Sow a donc obtenu la confiance de son nouvel entraîneur après son match catastrophique face à Thoune. Le milieu à trois était lui composé de Florent Mollet, Alexis Blin et Olivier Custodio, tandis que la ligne d'attaque à trois était la même que lors des derniers matches de Luka Elsner, à savoir Nathan Butler-Oyedeji, Omar Janneh et Enzo Molebe.

GC ouvre le score dans une défense lausannoise passive

La première période a été d'assez triste facture des deux côtés du terrain, avec un Laussanne-Sport clairement en panne de confiance après le traumatisme des 130 ans, ce qui revêtait une certaine logique. Kenzo Goudmijn a ainsi ouvert le score à la 29e profitant d'une défense atrocement passive.

Une bien meilleure deuxième période du LS

Lausanne a fait une bien meilleure deuxième mi-temps que la première, se montrant dangereux par Enzo Molebe à la 59e et surtout par Omar Janneh à la 72e. Le petit ballon vicieux de l'avant-centre espagnol avait le poids d'un but, mais Justin Hammel a réussi un joli arrêt du bout de la main droite pour envoyer ce ballon en corner. Le LS était clairement la meilleure équipe sur le terrain en fin de match et aurait largement pu égaliser sur cette frappe d'Olivier Custodio qui est venue mourir sur le poteau extérieur du but des Sauterelles à la 78e. Omar Janneh a lui manqué une montagne à la 80e. GC souffrait!

Cette fois, Seydou Traoré s'est rappelé qu'il fallait tirer pour marquer

Le LS a égalisé de manière tout à fait logique à la 85e grâce à une très belle action collective conclue par deux entrants. Ibrahim Bah Mendes a pu servir Seydou Traoré, l'un des deux joueurs à avoir raté la balle de match dimanche dernier contre Thoune, et la frappe de l'attaquant a fini au fond des filets, ce qui lui prouve au passage que pour marquer, il faut tirer, ce dont il avait peiné à se souvenir voilà six jours. 1-1, score final, et un point amplement mérité pour Lausanne au vu de sa dernière demi-heure. Les Vaudois auraient d'ailleurs même pu l'emporter en toute fin de match, mais ils ont dû se contenter de ce point.

Six matches pour bien finir l'année

Place désormais à la trêve internationale, avant d'attaquer la fin de l'année 2026. Lausanne recevra Vaduz dans un nouveau match qui vaudra cher, puis ira à Genève, accueillera Sion, se déplacera à YB avant de terminer à la Tuilière contre Saint-Gall. Après les deux premiers matches de cette série aura lieu le huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, à domicile contre GC.