Coup dur pour le Servette FC avec l'absence de son gardien titulaire Edvinas Gertmonas pour les trois à quatre prochains mois. Léo Besson sera dans les cages genevoises samedi à Sion pour le derby du Rhône (20h30), a confirmé Jocelyn Gourvennec, qui enregistre une bonne nouvelle en attaque.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en provenance de l'infirmerie du Servette FC: David Datro Fofana est de retour! Indisponible depuis la mi-septembre, le puissant attaquant arrivé de Chelsea cet été figurera dans le groupe genevois appelé à défier Sion ce samedi à 20h30 dans le très attendu derby du Rhône. «Il a fait quasiment toute la semaine d'entraînement normalement avec le groupe», a dévoilé Jocelyn Gourvennec ce vendredi en conférence de presse d'avant-match.

Pourquoi «quasiment»? «Parce qu'il a intégré le groupe dès mardi. Et depuis là, aucun souci», a enchaîné le technicien breton, impatient de compter sur son attaquant, dont le retour était de plus en plus urgent depuis la grave blessure de Kingstone Mutandwa, l'homme qui assurait un but par match aux Grenat.

Samuel Mraz en pointe?

Sera-t-il titulaire en pointe? Ou ce rôle sera-t-il dévolu à Samuel Mraz, très effacé lors du dernier match avant la trêve face à Zurich (0-0), mais auteur d'un doublé lors de la dernière visite du SFC à Tourbillon en septembre 2025 (0-2)? Ou Tiemoko Ouattara débutera-t-il en «faux 9», voire éventuellement Mathis Lambourde? «Vous verrez demain», sourit Jocelyn Gourvennec, lequel entend bien ne pas donner trop d'indices à Didier Tholot pour préparer la rencontre.

L'entraîneur du SFC a tout de même dévoilé l'identité du gardien titulaire et celui-ci s'appellera Léo Besson. Edvinas Gertmonas sera en effet absent pour «trois à quatre mois», selon la communication officielle du club grenat ce vendredi à midi.

«Edvinas a été opéré pour nettoyer son articulation à la hanche. Il a joué pendant un mois et demi, voire même deux mois, en serrant les dents. Mais après le match de Zurich, la douleur est devenue encore plus forte, à la limite du supportable. Il a fallu prendre une décision. Il aurait pu continuer en ayant mal, mais c'était compliqué. Il a donc été opéré», détaille Jocelyn Gourvennec, qui avait à son tour un choix à faire entre Jeremy Frick et Léo Besson pour le déplacement à Sion.

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«Léo va jouer demain», a confirmé le coach, en expliquant les dessous de son choix. «Jeremy est revenu depuis trois ou quatre semaines à l’entrâinement collectif, et il a encore besoin de travailler pour retrouver le niveau qui est le sien. Nous n'avions pas parlé de hiérarchie lorsqu'il est revenu. La décision se fait à la forme du moment, et là, c’est Léo qui est prêt».

Déjà deux matches cette saison pour Léo Besson

Le gardien de 24 ans a disputé deux matches cette saison, les deux à la Praille, encaissant deux buts (Bâle 0-1, Lucerne 1-1) et se montrant globalement à la hauteur les deux fois et montrant de la personnalité. Il en aura besoin à Tourbillon, mais il a déjà eu droit à un match avec de l'ambiance, puisqu'il était titulaire avec le FC Stade-Lausanne-Ouchy voilà six mois en finale de la Coupe de Suisse face à Saint-Gall (0-3).

Jocelyn Gourvennec a donc fait son choix pour ce déplacement en Valais et son choix indique déjà une tendance, mais tant Léo Besson que Jeremy Frick savent que rien n'est définitif. Si l'international kosovar M21 est convaincant, alors il enchaînera tout à fait logiquement pour les matches suivants.

Les autres blessés du SFC sont eux déjà connus: Miroslav Stevanovic, Kingstone Mutandwa, Timothé Cognat et Ivan Izquierdo.