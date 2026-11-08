En relançant Karim Sow, Ludovic Magnin a pris une décision courageuse et payante

En redevenant entraîneur du Lausanne-Sport, Ludovic Magnin avait une idée en tête: sortir Karim Sow du onze titulaire après sa prestation cataclysmique face à Thoune. Le nouveau coach du LS a changé d'avis au fil de la semaine et il en a été récompensé ce samedi à Zurich.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lors de sa présentation officielle jeudi, Ludovic Magnin a lâché une phrase qui a surpris beaucoup de monde, que ce soit dans la salle de presse de la Tuilière ou via écran interposé. «J'avais des préjugés qui ne se sont pas confirmés après deux entraînements avec les gars. Certains joueurs m'ont positivement impressionné par rapport à ce que j'avais vu d'eux à la télévision. D'autres, peut-être que je les voyais plus forts...», avait glissé le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport, sans dévoiler précisément à qui il pensait. Un premier élément de réponse est tombé samedi au Letzigrund avec la titularisation de Karim Sow en défense centrale.

Un dimanche de cauchemar

«Oui, je pensais notamment à Karim quand j'ai dit ces mots», a confirmé le coach, lequel, avant de diriger son premier entraînement, était persuadé que son défenseur central serait remplaçant au Letzigrund après sa prestation cataclysmique face à Thoune. Après avoir été sauvé d'un carton rouge par un hors-jeu décelé par la VAR, Karim Sow avait été impliqué sur plusieurs buts bernois, inscrivant lui-même le 4-4 d'un autogoal incroyable de maladresse. La solution de facilité aurait été de le sortir du onze pour ce déplacement au Letzigrund, d'autant que Ludovic Magnin aurait facilement pu justifier ce choix par un changement tactique.

«J'ai très vite décidé de passer d'une défense à trois centraux à un 4-3-3. Je devais donc sortir un défenseur central», a-t-il détaillé ce samedi après le match. Le nouveau coach a effectué des entretiens individuels avec Nicolas Cozza, Etienne Youté Kinkoué et Karim Sow, leur indiquant à chacun qu'il allait devoir en sortir un des trois de l'équipe titulaire. Et dans sa tête, le choix était fait: les deux Français allaient jouer à Zurich.

«Il a fait de super entraînements»

«Oui, c'était clair pour moi. Mais ça, c'était le mercredi. Ensuite, il y a la réalité du terrain. Et là, Karim a été très bon, il a fait de super entraînements. J'ai bien sûr parlé avec lui de sa performance contre Thoune, je lui ai demandé ce qu'il pensait, comment il l'analysait. Il m'a dit que lui-même ne pouvait pas l'expliquer, que c'était irrationnel. Il a largement haussé le niveau lors des trois séances de cette semaine et j'ai été impressionné», dévoile Ludovic Magnin, qui a finalement décidé d'opter pour une charnière centrale composée du Fribourgeois et de Nicolas Cozza.

Un choix courageux et payant

«Ce n'est pas le même Karim Sow que lorsque je suis parti», a également commenté Ludovic Magnin. «Il m'a convaincu, je n'ai pas peur de le dire. C'est aussi important que les joueurs voient que le coach regarde les entraînements et s'appuie sur ce qu'il voit. Il y a de la concurrence chaque semaine. Alors voilà, j'ai fait ce choix-là aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ce sera le cas à l'avenir. Mais Karim a mérité de jouer et il a répondu présent. Il a fait un très bon match.» Et le choix courageux de Ludovic Magnin de relancer un joueur en difficulté a été payant.

Karim Sow: «On devait montrer quelque chose, moi le premier»

Et Karim Sow lui-même, qu'en pense-t-il? «C'était important de relever la tête et d'évacuer la frustration de dimanche dernier. Au final, ce n'est que du foot. L'important, c'est de réagir et d'avancer. On l'a fait ce soir et on devait montrer quelque chose, moi le premier après ma prestation face à Thoune. Le coach a insisté sur le fait qu'on devait laisser tout ça derrière. Aujourd'hui, on a été la meilleure équipe sur le terrain.» Le chemin vers la rédemption est encore long, mais Karim Sow et Lausanne ont montré qu'ils avaient envie de le suivre ce samedi au Letzigrund.