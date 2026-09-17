«On arrive à rapidement trouver une cohésion de groupe»

Servette aurait pu sombrer à Thoune, après avoir vu les Bernois revenir de 0-2 à 2-2. Mais les Genevois ont fait preuve d'une belle résilience pour décrocher les trois points. De quoi satisfaire leur entraîneur.

Matthias Davet Sport-Journalist

Le ouf de soulagement n'a pas eu lieu au coup de sifflet final, ce mercredi à la Stockhorn Arena de Thoune, mais plutôt quelques minutes plus tôt. À la 86e minute du match entre le champion et Servette, Jarell Njiké Simo récupère parfaitement un ballon au milieu du terrain et peut partir en contre. Il fixe bien le défenseur, puis sert Datro Fofana, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. 4-2 pour les visiteurs, la messe est dite.

Avant cette issue, le SFC et ses supporters sont toutefois passés par tous les états d'âme. Déjà, la sérénité en début de rencontre. Après quatre minutes, les Grenat menaient dans l'Oberland bernois, grâce à une réussite de Kingstone Mutandwa après un cafouillage. Puis, ils se sont peut-être dit qu'ils allaient passer une soirée tranquille, lorsque Mathis Lambourde a doublé la mise (29e). «On a une nouvelle arme qui nous permet de jouer en transition, ce qui était très peu le cas l'année dernière», analyse Jocelyn Gourvennec.

Sauf que, comme depuis le début de la saison, rien n'est facile pour Servette. Thoune est revenu dans le match et a égalisé grâce à un doublé du Neuchâtelois Fabio Saiz. La panique a même failli s'installer dans le camp genevois puisque, à la 63e minute, les Bernois trouvaient pour la troisième fois le chemin des filets. Une réussite de Nicolas Bürgy sur corner finalement annulée par la VAR. Deux minutes plus tard, Téo Allix offrait la victoire aux visiteurs. «Quelque chose d'assez peu rationnel s'est passé», admet Jocelyn Gourvennec, qui était prêt à faire ses changements après le but annulé des Bernois. «Celui de Téo nous a redonné confiance et la rencontre s'est un peu rééquilibrée – on a moins subi.»

«Dans le dur, on a été solidaires»

Tout n'a pas été parfait pour le Servette FC ce mercredi. Mais l'essentiel est que les trois points ont été acquis et ils ont inscrit quatre buts en 90 minutes, soit presque autant qu'en Super League jusqu'à avant ce match (cinq). «On a vu qu'il nous manquait énormément d'efficacité depuis le début de la saison et là, ça n'a pas été le cas.» Quatre tirs cadrés, quatre buts. Difficile de faire mieux.

Jocelyn Gourvennec est également satisfait de la réaction de son équipe. «On arrive à rapidement trouver une cohésion de groupe, se félicite-t-il. Les nouveaux se sont bien adaptés et se sentent bien.»

Clairement, selon le technicien, la victoire face à Lausanne dimanche a fait du bien à son équipe. «Dans le dur, on a fait corps et on a été solidaires, apprécie-t-il. Maintenant, on est meilleurs mentalement car on est en confiance.» À voir si Servette va réussir à concrétiser cette bonne vague samedi, face à Young Boys (18h à Berne).