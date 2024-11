Le LS est en très grande forme. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Après le derby vaudois brillamment remporté dans le brouillard face à Yverdon mardi (0-3), le Lausanne-Sport part à l'assaut de celui du Lac contre le Servette FC. Une confrontation que les Lausannois ont pris l'habitude de ne pas gagner, eux qui restent sur trois défaites et un nul. Il faut ainsi remonter au 3 avril 2022 pour retrouver trace d'un succès des pensionnaires de la Tuilière (4-1).

Ce jour-là, un certain Zeki Amoudni inscrivait un triplé alors qu'Alvyn Sanches venait clore la marque. Si le premier nommé évolue désormais à Benfica au Portugal et s'est imposé en équipe de Suisse, le second évolue encore au Lausanne-Sport. Et il le porte littéralement sur ses épaules actuellement avec cinq buts en un peu plus d'un mois (2 contre Yverdon à la Tuilière, 1 contre Lucerne, Winterthour et Grasshopper).

Alvyn Sanches est en très grande forme

Mais au-delà de ses réalisations, le joueur formé au LS ne cesse d'impressionner par sa mainmise sur le jeu offensif de son équipe. Mardi encore, au Municipal, chaque action dangereuse ou presque faisait escale dans les pieds du numéro 80 lausannois. Il lui a toutefois manqué un peu de chance pour marquer (poteau à la 76e) ou faire marquer ses coéquipiers. Sa performance a néanmoins à nouveau été remarquable, dans la lignée d'un mois d'octobre presque parfait pour les Lausannois.

Il n'aura manqué que les détails, le 5 à Lucerne (2-2), pour ne pas repartir avec les trois points et ainsi réaliser un fabuleux 12 sur 12. Reste que ce samedi soir passé en Suisse centrale demeure le dernier lors duquel le LS a encaissé un but. Depuis, l'équipe de Ludovic Magnin, qui a trouvé sa charnière centrale avec Noë Dussenne et Karim Sow, a enchaîné trois clean sheets (Winterthour, Grasshopper et Yverdon) face à des adversaires que le LS doit laisser derrière lui s'il entend terminer la saison dans le top six. Objectif avoué par le président Leen Heemskerk avant le début de la saison.

Deux jours de repos de moins pour Servette

Enfin solide derrière, le LS se montre donc également décisif devant avec ces dix buts inscrits en quatre rencontres. Si sur ces dix réalisations une seule est tombée sur coup de pied arrêté, les Lausannois, à l'image d'un Karim Sow impérial dans les aires, se montrent souvent très dangereux sur ces phases de jeu. Ce qui pourrait être décisif dimanche, les Servettiens se montrant fréquemment fébriles sur ces situations, d'autant que Kevin Mouanga (1m91) pourrait être titulaire. Les Genevois derniers ont en effet concédé récemment cinq buts sur corner ou coup franc (2 contre Grasshopper, 1 contre Saint-Gall, 1 contre Zurich et 1 contre Lucerne), alors que Sion s'est procuré sa meilleure opportunité sur coup de coin (3-0).

De plus, la rencontre face à YS a permis à Ludovic Magnin de donner du temps de jeu, et de la confiance, à certains éléments qui en manquaient cruellement ces dernières semaines (Kaly Sène, passeur décisif et buteur, et Konrad de la Fuente, passeur décisif). Tous ces éléments permettent aux Lausannois d'attendre le Servette FC de pied ferme. «Cela sera un match clairement différent du premier», réagit Antoine Bernede en faisant référence à la défaite, sans gloire, du LS 1-0 au stade de Genève le 28 septembre.

D'ici dimanche, les Vaudois pourront compter sur deux jours de récupération de plus que Servette qui recevra Lucerne jeudi (20h30). Un avantage? Pas forcément. «Cela dépend comment on optimise cela, répond le milieu de terrain français. On peut dire que c'en est un évidement, mais parfois plus, on joue, mieux on se sent. Il ne faudra pas penser à cela et se dire que Servette est une bonne équipe. Ce sera un derby assez ouvert.»

Thomas Häberli partage le constat, mais ne cherche pas la polémique. «Ce n'est pas un avantage, mais ce ne sera pas un souci. On va s'adapter. On va être prêts», assure l'entraîneur du Servette FC.

Le stade sera-t-il plein comme l'espère le LS?

Le LS aura pour avantage - et celui-ci est indiscutable - de jouer cette partie chez lui, sur un terrain synthétique qui lui réussi plutôt bien jusqu'à présent cette saison (4 victoires pour 2 défaites). «Ils n'ont pas gagné chez nous la saison dernière, relève Antoine Bernede. Nous sommes assez confiants sur ça. Même si cette année Servette prétend un peu plus au titre. Nous avons aussi de grandes ambitions et j'espère que cela sera un grand derby.»

Du côté grenat, Théo Magnin tempère le constat... mais le partage tout de même un peu. «Oui, on va passer d'une pelouse compliquée jeudi chez nous à La Praille à un terrain synthétique. C'est très différent pour les appuis. Et oui, on a deux jours de récupération en moins, mais on est bien en jambes. Et on a l'habitude», assure le polyvalent Servettien.

«Nous nous réjouissons d'un stade plein pour affronter Servette dimanche. Il faut que les gens viennent au stade», lance de son côté Ludovic Magnin. L'appel du coach lausannois sera-t-il entendu? Réponse dimanche à 14h15.