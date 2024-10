Dans le brouillard, le Lausanne-Sport surclasse Yverdon Sport

Les Lausannois n'ont fait qu'une bouchée d'Yverdon. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Si Yverdon Sport a pu lancer une série positive qui l'aura vu glaner 10 points sur 12 possibles après avoir perdu face au Lausanne-Sport fin septembre, le club nord-vaudois l'a terminée face au même adversaire ce mardi soir. Une défaite logique face à un Lausanne-Sport qui se présentait au Municipal avec le plein de confiance après ses sept unités prises sur neuf possibles, mais qui n'avait pas encore gagné à l'extérieur cette saison.

C'est donc désormais chose faite avec cette troisième victoire consécutive. Une première pour le LS en Super League.

Le brouillard menace la rencontre

Reste que rien n'indiquait que la partie pourrait se dérouler normalement. Une heure trente avant la rencontre déjà, un épais brouillard recouvrait en effet le stade Municipal. Monsieur Cibelli décidait tout de même de lancer la rencontre comme prévu. Le coup d'envoi n'a toutefois pas pu être donné à l'heure, les supporters de chaque camp (mais surtout du LS) craquant plusieurs fumigènes qui venaient recouvrir encore un peu plus le terrain yverdonnois.

C'est donc avec quatre minutes de retard que ce derby vaudois a commencé. Cette attente a-t-elle déconcentré les locaux? La question se pose tant leur visage en première mi-temps n'a pas été celui qu'ils ont l'habitude de montrer à domicile. La faute aussi à un Lausanne-Sport bien déterminé à poursuivre sa série positive et - surtout - à jouer son jeu fait de pressings hauts et d'intensité.

Un poteau de chaque côté

Les joueurs de Ludovic Magnin ont donc pris le jeu à leur compte, profitant également des erreurs adverses. A la 13e, la latte du but de Paul Bernardoni tremblait même après un centre d'Alvyn Sanches contré par Christian Marques. Sauvé donc par le montant dans un premier temps, le défenseur d'Yverdon Sport l'aurait aussi probablement été par la VAR, le milieu vaudois faisant faute sur William Le Pogam au moment de récupérer la balle.

Le LS donnait le ton et YS peinait à répondre. Seul Boris Cespedes, d'une tête pas cadrée, a plus ou moins inquiété Karlo Letica (18e). Ensuite, rien jusqu'à une fin de mi-temps marquée par le poteau trouvé par Dexter Lembikisa et la reprise trop croisée dans la foulée de Mauro Rodrigues peu avant le thé (43e). Une action qui porte le costume de tournant du match.

Magnin opère quatre changements

Entre-temps, les Lausannois se sont montrés dangereux par l'intermédiaire de Kaly Sène, lequel tirait en se retournant alors qu'Antoine Bernede se trouvait dans une meilleure position que lui (23e), et de Morgan Poaty. Mais ni l'essai de l'attaquant ni celui du latéral ne faisait mouche. Le portier français d'Yverdon a tout de même dû s'employer à deux reprises: devant Alvyn Sanches (39e) et Noë Dussenne (41e).

Ludovic Magnin, contrairement à Alessandro Mangiarratti qui a fait confiance au même onze qu'à Lucerne samedi (2-3), s'est décidé à réaliser quatre changements par rapport aux victoires face à Winterthour (2-0) et Grasshopper (3-0). Kevin Mouanga remplaçait Raoul Giger (blessé), Antoine Bernede débutait pour Koba Koindredi, Kaly Sène était titulaire en pointe à la place d'Alban Ajdini et Konrad De la Fuente (première titularisation) prenait la place de Teddy Okou. La tournure de la rencontre donnait donc raison au coach lausannois. Ne manquait plus qu'un but, ou deux, à son équipe pour matérialiser une domination franche.

Lausanne fait la différence en 12 minutes

Côté yverdonnois, cette première mi-temps était loin des standards à domicile. Il fallait donc réagir pour le staff d'YS qui se décidait à réaliser deux changements à la pause, faisant sortir Dexter Lembikisa et Mateusz Legowski (déjà tous deux sortis après une trentaine de minutes à la Tuilière!) pour Fodé Sylla et Dion Kacuri.

Coaching qui n'a pas eu l'effet escompté, le LS ouvrant la marque, devant un mur de torches rouges, dès la 51e grâce à Antoine Bernede après une première tentative de Sanches repoussée par Bernardoni. Fousseni Diabaté venait même doubler la mise quelques secondes plus tard grâce à une superbe frappe enroulée dans la lucarne (57e). L'affaire semblait ainsi bien mal embarquée pour un YS qui peinait toujours autant à créer quelque chose sur le plan offensif.

Le LS dépasse YS au classement

Alvyn Sanches, encore lui, poussait encore Paul Bernardoni dans ses retranchements d'une lourde frappe (61e). Mitchy Ntelo et de Jason Gnakpa, tout juste entrés en jeu, ont ensuite assisté, impuissants, au 0-3 signé Kaly Sène sur un centre de la gauche de Konrad de la Fuente (66e). De quoi faire une nouvelle fois exploser de joie les supporters du LS, aux premières loges.

YS, dépassé et sans doute démoralisé par la tournure que prenait ce derby joué devant 3000 spectateurs, aurait même pu s'incliner plus largement si Alvyn Sanches n'avait pas trouvé l'extérieur du poteau du but yverdonnois (76e). Le score ne bougera toutefois plus. Le Lausanne-Sport s'impose donc sans forcer et peut fêter le premier succès de son histoire en Super League à Yverdon.