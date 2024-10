L'altercation entre Willem Geubbels et Timothy Fayulu dimanche à la toute fin de Sion-Saint-Gall (2-2) a débouché sur deux matches de suspension pour chacun des protagonistes.

Tim Fayulu et Willem Geubbels se sont expliqués de près dimanche. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Blick Sport

La Swiss Football League n'a pas tardé à donner son verdict! A la toute fin de la rencontre de dimanche entre Sion et Saint-Gall, Timothy Fayulu et Willem Geubbels se sont expliqués d'un peu trop près. L'arbitre Nico Gianforte a décidé d'expulser les deux hommes, ainsi que l'assistant Benjamin Bertrand et le directeur sportif Barthélémy Constantin, qui sont tous deux entrés sur la pelouse.

La sanction: deux matches de suspension pour Timothy Fayulu, Willem Geubels et Benjamin Bertrand, un pour Barthélémy Constantin.

Didier Tholot n'a pas besoin de se casser la tête pour ce qui est du gardien de but: titulaire en Coupe de Suisse, Heinz Lindner est une doublure de grande qualité et assurera donc l'interim dans les buts valaisans. «J'ai deux très bons gardiens, ce n'est pas du tout un problème», convenait l'entraîneur du FC Sion après la rencontre.