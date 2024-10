Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Murat Yakin était-il présent au Letzigrund ce dimanche pour le choc au sommet de Super League entre le Servette FC et le FC Zurich (1-3)? S'il ne l'était pas, le sélectionneur national devrait toutefois pouvoir revoir la rencontre pour prendre connaissance de la nouvelle très belle prestation de Dereck Kutesa, lequel s'est une nouvelle fois illustré grâce à ses fulgurances et ses deux buts.

Alors que le Genevois évoquait il y a quelques semaines la possibilité de rejoindre l'équipe nationale d'Angola, celui-ci a fait passer un message clair à Murat Yakin au terme de la partie. «J'ai envie d'être sélectionné en novembre», lance-t-il sans réfléchir lorsqu'il lui est demandé s'il s'attend à une convocation pour le rassemblement de novembre. «Après, le coach fait ses choix et il a une équipe qui est en place. Il ne s'agit pas d'un joueur, mais d'une équipe. Mais comme je l'ai dit, c'est un objectif et si on m'appelait, je serais prêt.»

Sera-t-il de la mission sauvetage en Ligue A?

Si l'on s'avance quelque peu et réalise un petit état des lieux, il est notable que le Servettien pourrait bénéficier du retour dans un système à quatre défenseurs opéré par le staff de la Nati lors du match face au Danemark (2-2), s'il venait à se pérenniser. Ce d'autant plus que Ruben Vargas ne devrait pas être de retour de blessure à temps. Toutefois, Noah Okafor a justement été replacé dans le couloir gauche à Milan, à un niveau bien plus élevé que la Super League, depuis quelques semaines et s'est montré décisif en championnat comme en Ligue des champions. Il serait donc logique que le Bâlois fasse son retour dans l'équipe, dans un rôle de doublure de Dan Ndoye, désormais intouchable à ce poste.

Il resterait ainsi une place de remplaçant côté droit. Face au Danemark, c'est Zeki Amdouni qui a été positionné sur ce flanc et qui y a d'ailleurs convaincu, grâce à une belle activité et à un but. Dereck Kutesa devrait ainsi plutôt être à la lutte avec Joël Monteiro, lequel se montre plutôt bon en Ligue des champions et discret en championnat avec YB, pour ce rôle.

Sans oublier encore, dans un autre registre, le Saint-Gallois Christian Witzig qui a su obtenir ses premières minutes sous le maillot de la Nati en octobre. Ou un Franck Surdez qui s'est fait une place de titulaire à La Gantoise en Belgique et qui joue la Conference League. Quoi qu'il en soit, il devrait rester encore deux rencontres au meilleur buteur de Super League (Lucerne et Lausanne) pour forcer la décision et convaincre Murat Yakin de l'emmener avec lui pour affronter la Serbie à Zurich et l'Espagne à Tenerife.