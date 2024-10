Sans trembler une seconde, Servette surclasse le FC Zurich

Bastien Feller Journaliste Blick

Les Genevois peuvent avoir le sourire. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Servette est leader de Super League! Les Genevois doivent cet honneur à leur très net succès acquis ce dimanche sur la pelouse du FC Zurich lors d'un choc au sommet qui était attendu, mais qui aura toutefois déçu les supporters lambdas.

Mais en tout cas pas les fans du Servette FC, lesquels ont eu droit à un véritable show du duo formé par Dereck Kutesa et Miroslav Stevanovic. Les deux joueurs grenat ont en effet pu se régaler face à une défense à la peine face à la vitesse du premier et la vista du second.

Belle affluence au Letzigrund

La rencontre promettait donc sur le papier, mais les 16'239 spectateurs présents auront dû attendre longtemps avant de pouvoir connaître leurs premières émotions. En effet, le premier tir cadré de la rencontre n'est tombé, des pieds d'un Servettien, qu'à la 31e. Et celui-ci a tout de suite fait mouche, Dereck Kutesa trompant Yannick Brecher depuis le point de penalty.

Sur cette action rondement menée et sublimée par une feinte importante de Timothé Cognat sur le centre venu de la droite, l'attaquant grenat a inscrit son septième but de la saison, alors que Miroslav Stevanovic a lui réalisé sa troisième passe décisive. Le Bosnien évoluait ce dimanche au Letzigrund, comme à la Praille face au FC Sion samedi dernier (3-0, deux passes décisives), dans un rôle de numéro dix qui lui convient visiblement parfaitement bien.

Sortie de Rouiller à la 30e

Derrière, Servette ne concédait rien. Comme c'est fréquemment le cas depuis quelques semaines, Zurich montrait bien trop de difficulté à proposer du jeu offensivement et ne pouvait compter que sur exploits individuels de Junior Ligue sur son côté gauche. Keigo Tsunemoto et Tiemoko Ouattara, titularisé en lieu et place de Julian von Moos, absent de dernière minute, ont montré quelques difficultés, sans que cela se traduise finalement par une action dangereuse.

Deuxième événement de la première mi-temps, la sortie de Steve Rouiller après seulement 34 minutes de jeu. Le défenseur valaisan était-il blessé? Ou alors, payait-il là son carton jaune reçu après 4 minutes de jeu seulement? La réponse reste en suspens jusqu'à la conférence de presse d'après-match. Toujours est-il que c'est Kasim Adams, pour sa première avec le Servette FC qui est entré en jeu. Le défenseur ghanéen, qui n'avait plus joué en Super League depuis le 29 mai 2023 avec le FC Bâle et qui n'a disputé que 4 minutes la saison dernière avec Hoffenheim, s'est montré solide, même s'il a donc bien été aidé par la prestation zurichoise.

Servette s'assure les trois points en 20 minutes

En deuxième mi-temps, Servette a pu à nouveau compter sur son duo Stevanovic-Kutesa, dans les mêmes rôles, pour s'offrir deux longueurs d'avance peu après la reprise (51e). Quelques secondes plus tôt, c'est l'inverse qui aurait pu se produire, lorsque le numéro 9 servettien ne parvenait pas, sur un tacle, à pousser au fond un centre du numéro 17 (49e).

2-0, l'affaire pouvait déjà être considérée comme pliée pour les Grenat tant le FCZ s'était montré inoffensif jusque-là. C'est bien simple, le premier tir cadré des joueurs de Ricardo Moniz n'est tombé qu'à la... 62e des pieds de Jahnoah Markelo et Jérémy Frick n'a pas tremblé pour s'interposer. Face à cette très faible révolte, les Genevois ont même pu inscrire le troisième, sur un coup franc parfaitement brossé par l'inévitable Miroslav Stevanovic (65e). Seule ombre au tableau, la réduction du score de Juan José Perea de la tête sur corner, un exercice qui pose décidément bien des problèmes aux Genevois (90e)

Les absences pour blessure des habituels titulaires que sont Alexis Antunes, Bradley Mazikou et Julian von Moos n'auront donc finalement pas pesé lourd dans la balance. Place maintenant pour le Servette FC à une semaine anglaise qui verra le FC Lucerne (20h30), vaincu samedi par Yverdon à la 94e, se rendre à la Praille jeudi, avant un déplacement à la Tuilière pour y affronter le Lausanne-Sport dimanche (14h15).