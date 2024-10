Ludovic Magnin: «Ce serait bête d'être déjà content»

Lausanne a remporté une deuxième victoire de rang. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

«La soirée était parfaite.» Ces mots, ce ne sont pas ceux de Ludovic Magnin ou d'un joueur actuel du Lausanne-Sport. Mais ceux de la légende Frank Verlaat, arrière du club entre 1989 et 1992 et invité pour la rencontre face à Grasshopper en compagnie d'anciennes gloires du LS. Même si GC n'est plus le monstre qu'il était à son époque, le Néerlandais a grandement apprécié la victoire sans bavure des Vaudois (3-0).

Au bord de la pelouse et après le match, les acteurs de la rencontre étaient forcément également satisfaits. Pour la première fois de la saison, le LS a remporté deux matches de suite en Super League et a, par la même occasion, obtenu deux blanchissages. «Ça fait plaisir, surtout qu'on avait tellement travaillé sur la phase défensive durant la pause internationale», sourit Ludovic Magnin.

C'est surtout ce but en tout début de match d'Alvyn Sanches, à la suite d'une glissade d'un Zurichois, qui a mis le LS sur la bonne voie. «On a essayé de rentrer fort dans la rencontre et on a marqué d'emblée», sourit simplement le premier buteur. Avec cinq réussites en cinq rencontres, le Lausannois est en pleine bourre. «Je joue la tête libérée après toutes les histoires», explique le No 80 vaudois.

«J'y suis allé avec la grinta»

Cette rencontre, c'était également l'occasion pour Kévin Mouanga d'inscrire son tout premier but sous les couleurs du Lausanne-Sport. Pourtant, le défenseur central a surtout dû jouer les pompiers de service. Il est entré au quart d'heure au poste de latéral droit pour remplacer un Raoul Giger blessé. «C'était une possibilité d'entrer dans ce rôle et je m'étais préparé mentalement, lâche le Français. J'ai juste dû me mettre plus rapidement dans le match.» Une adaptation réussie, ponctuée par un but sur corner à la 80e minute. «J'y suis allé avec la grinta et j'ai tout donné», rigole-t-il.

Tout le monde est content donc, dans les rangs lausannois. Mais pas de quoi non plus être euphorique. «Il y a des aspects à mieux gérer, mais on ne va pas se plaindre, tempère Ludo Magnin. Il y a eu des temps plus difficiles chez nous.» Un bel euphémisme de la part de l'entraîneur du LS.

Deux derbys désormais

En l'espace d'une semaine, Lausanne va vivre deux derbys: mardi à Yverdon et dimanche face à Servette. «C'est vraiment cool, s'exclame Ludovic Magnin. Mais j'ai dit aux gars que, malheureusement, il n'y aurait pas de fête ce soir. Même pas une petite bière d'après-match. Ça serait bête d'être déjà content.» Car ces deux victoires ne permettent pour le moment pas au LS de remonter dans le Top 6. Pour ça, il faudra à nouveau accumuler des points ces prochains matches. Pourquoi pas le faire face à leurs meilleurs ennemis. Histoire que la soirée parfaite de Frank Verlaat se transforme en semaine parfaite.