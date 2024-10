Lausanne n'a pas tremblé face à GC

Alvyn Sanches a ouvert le score pour le LS. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Alvyn Sanches a encore marqué pour le LS! Photo: Pascal Muller/freshfocus

63. C'est le nombre de secondes qu'il a fallu au Lausanne-Sport pour ouvrir la marque face à Grasshopper. Un but qui a forcément mis les Vaudois sur les bons rails pour tout le reste de la rencontre. Une glissade d'Awer Mabil a profité pleinement à Alvyn Sanches, qui a récupéré le ballon. Le No 80 lausannois a ensuite pris de vitesse la défense, a réalisé un crochet et a pu croiser sa frappe.

Ce but du LS? L'une des rares incursions vaudoises dans la surface adverse durant la première période. À partir de la 20e minute et malgré un début de rencontre raté, GC a gentiment pris l'avantage. Les Zurichois se sont procurés quelques occasions mais n'ont jamais non plus réussi à se monter extrêmement dangereux. Il a fallu attendre la 42e et une tête d'Amir Abrashi, seul au point de pénalty, pour que Karlo Letica puisse se mettre en évidence.

Deuxième victoire de rang pour le LS

Après cet avertissement, Lausanne a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le début de période a été dominé par les Vaudois qui auraient pu prendre le large. Mais les attaquants du LS galvaudaient plusieurs occasions franches. À l'inverse, GC n'a quasi plus rien proposé en seconde période et Lausanne n'a que peu tremblé.

En toute fin de match et sur un corner, Kevin Mouanga a doublé la mise pour les siens, avant que Noe Dussenne ne transforme un pénalty à quelques secondes du coup de sifflet final. Entre-deux, Nikolas Muci a tiré sur le poteau mais cela n'a pas suffi à faire souffler un vent de révolte. GC s'incline une nouvelle fois et la place de Marco Schällibaum est désormais plus fragile que jamais. Seule ombre au tableau pour le LS, l'expulsion de Diogo Carraco, alors entré en jeu depuis quatre minutes, pour un tacle malheureux et appuyé sur Amir Abrashi.