Mitchy Ntelo: «Je me suis dit 'aie, si je loupe ça, je suis mort'»

Bastien Feller Journaliste Blick

Mithy Ntelo a inscrit son premier but en Super League ce samedi à Lucerne. Photo: keystone-sda.ch

«Je vois le ballon arriver avec plusieurs rebonds et je me dis 'aie, si je la loupe, je suis mort'», sourit Mitchy Ntelo au moment de raconter sur son premier but en Super League. «Aux Pays-Bas, j’en avais raté une similaire. J’avais tiré sur la latte. Aujourd’hui, elle est dedans et je suis très content. Mais j’ai eu un peu peur, je ne vais pas mentir.»

Le pied de l'attaquant belge d'Yverdon Sport n'a donc pas tremblé, et les Nord-vaudois, grâce aussi à un très grand Paul Bernardoni, ont pu fêter un premier succès à l'extérieur depuis le 6 août 2023 (2-3). Ce but, il souhaite le dédier à son nouveau club. «Ils ont su me faire confiance, ils sont venus me chercher dans un championnat différent. Je suis très fier et je les remercie avec ce but», explique-t-il, soulagé d'avoir pu enfin ouvrir son compteur en Super League après n'avoir trouvé le chemin des filets qu'en Coupe, face à Emmen (victoire 1-2). «Ça fait du bien, surtout pour un but victorieux, c’est encore mieux.»

Le festival de Fodé Sylla sur le côté

Cette réalisation n'aurait toutefois pas existé sans un solo tout en finesse et en technique de Fodé Sylla le long de la ligne de touche. Le milieu français prêté par le RC Lens s'est tout d'abord joué d'Andrejs Ciganiks qui pensait certainement que le ballon allait sortir en touche, avant de mystifier d'un petit pont Jesper Löfgren et de filer au but. Son centre pour son coéquipier, seul au deuxième poteau, a ensuite été le choix logique et a parfaitement été réalisé.

Une action de grande classe que n'a pas manqué de saluer Mitchy Ntelo. «Il a fait de la magie, je ne sais pas comment il a fait, lance-t-il, spontané et encore stupéfait. En tout cas, il a fait ce qu’il y avait de plus dur et moi le plus facile. C’est magnifique, il nous a permis de gagner.»

«Je pensais à gérer le moment»

Car malgré son avantage de deux buts à la pause (Boris Cespedes à la 8e et Hugo Komano à la 11e), YS est passé tout près de perdre deux points à la Swissporarena. Conquérants et très solides en première mi-temps, les Nord-vaudois se sont en effet trop contentés de gérer lors de la deuxième mi-temps, reculant peu à peu au profit d'un FCL qui lançait tous ses atouts offensifs dans la bataille. «A deux à zéro, tu te dis qu'il faut peut-être moins attaquer et plus défendre», explique Mitchy Ntelo.

De son côté, sans être brillant, Lucerne, qui s'en est fait une spécialité cette saison, parvenait donc tout de même à recoller au score grâce à un superbe coup franc d'Aleksandar Stankovic (69e) et un autogoal de Christian Marques (91e). Il était même concevable de s'imaginer YS perdre la rencontre compte tenu de son passif à l'extérieur.

«Je pensais simplement à gérer le moment. Ce sont toujours les périodes clés après un but. Même s'il ne restait que 30 secondes, il fallait savoir les gérer. D'ailleurs, Lucerne ne l'a pas bien fait et nous avons marqué», commente Alessandro Mangiarratti, marqué par un épisode similaire lors de la rencontre entre Mayence et le Borussia Mönchengladbach vendredi (1-1). «Gladbach n'a pas tiré au but et l'action après l'ouverture du score, ils marquent.»

Mitchy Ntelo «n'est pas encore à 100%»

«Je dis toujours à mes joueurs que lors de ces moments, il faut rester compact, ne pas commencer à partir à droite ou à gauche. Finalement, ils ont fait quelque chose d'autre que j'accepte volontiers», sourit le coach yverdonnois. «La victoire est encore plus belle, compte tenu de l’attente d'un succès à l’extérieur», savoure encore Mitchy Ntelo, qui n'a pas manqué de remercier son entraîneur.

«Je sors la plupart du temps du banc, mais je sais que le coach est derrière moi et qu'il n’a pas perdu sa confiance en moi. Je le remercie pour cela.» De son côté, le Tessinois est persuadé que le meilleur est encore à venir pour son attaquant belge. «Il a de belles qualités, un talent incroyable. Mais il ne s'entend pas encore assez bien avec ses coéquipiers. Il faut aussi qu'il améliore encore sa forme physique, sa force. Il n'est pas à 100%. Il le sera après la prochaine trêve. Il aura alors la condition nécessaire pour la Super League.»

YS ne peut ainsi que se réjouir, lui qui voit également Hugo Komano, très bon ce samedi et auteur de son troisième but de la saison, monter en puissance depuis quelques semaines. Le timing est donc idéal pour les Nord-vaudois qui joueront mardi le derby vaudois face au Lausanne-Sport. «On sait ce qu'on vaut à domicile, devant notre public. On attend ce match avec impatience. Notre prestation était inaboutie à la Tuilière et nous voulons corriger cela», prévient Mitchy Ntelo.