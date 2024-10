Yverdon met fin à Lucerne à une attente longue de 447 jours

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce samedi soir à Lucerne, Yverdon Sport a mis fin à une attente de 447 jours. Cela faisait en effet depuis le 6 août 2023 que les Yverdonnois n'avaient plus remporté la moindre rencontre de championnat à l'extérieur. Cet «exploit» a donc eu lieu à la Swissporarena, dont les pensionnaires commencent quelque peu à s'essouffler après un très bon début de saison.

Il serait toutefois injuste de réduire la victoire d'YS à la prestation des joueurs de Mario Frick. Les Nord-vaudois ne doivent leur succès à personne, eux qui ont montré un beau visage, tant offensivement que défensivement, dans une ambiance quelque peu particulière compte tenu de la fermeture du secteur habituellement réservé aux ultras lucernois.

Deux très jolis buts en trois minutes

YS est parti très fort dans la rencontre, mais peut dire un grand «merci» à son gardien, Paul Bernardoni, lequel s'est montré impérial devant Donat Rrudhani à la 7e. Lancé magnifiquement dans la profondeur par Aleksandar Stankovic, l'international kosovar a défié le portier français, mais a vu sa frappe être détournée en corner. Action qui avait clairement le poids d'un but, et qui s'avère finalement comme étant le tournant de la rencontre.

En effet, cet arrêt avait lieu quelques dizaines de secondes seulement avant l'ouverture du score des Yverdonnois. Si celui-ci est tombé du très sûr pied droit de Boris Cespedes, il est important de noter le très bon travail de Hugo Komano et Dexter Lembikisa, qui a remplacé Moussa Baradji, blessé lors de l'échauffement. Sur le côté droit, les deux nord-vaudois ont su combiner, avant que le Français ne voie son centre être dévié et tomber dans les pieds de l'international bolovien à l'entrée des 16 mètres lucernois.

Komano buteur et passeur

Très efficaces sur situations de transition depuis le début de la saison, les joueurs de Mario Frick ont pris une leçon de contre à la 11e. Alors qu'ils bénéficiaient pourtant d'un corner, c'est Pascal Loretz, pas tout blanc sur l'action, qui a dû aller chercher le ballon au fond des filets après une frappe au premier poteau de Komano. À noter la remontée de balle de Mauro Rodrigues et - surtout - l'inspiration géniale de Marley Aké devant la surface adverse.

0-2, YS se mettait ainsi rapidement à l'abri et pouvait légitimement espérer enfin remporter une rencontre à l'extérieur. Pour cela, il ne restait aux Yverdonnois «qu'à» défendre leur avance. Chose qu'il n'a pas été trop compliqué à faire lors du reste de la première mi-temps. Seul Rrudhani, d'une frappe des 20 mètres passée de peu à côté, a fait passer un frisson à la Swissporarena (41e).

Triple changement lucernois à la pause

Dans l'obligation de réagir après une première mi-temps décevante, Mario Frick s'est décidé à réaliser trois changements. Sorties de Tyron Owusu, d'Adrian Grbic et de Jakub Kadak, entrée de Kevin Spadanuda, de Lars Villiger et de Severin Ottiger. Et ce sont justement les Lucernois, par l'intermédiaire de Thibault Klidje, qui se sont montrés dangereux dès le retour du thé. Mais l'attaquant de poche a fait preuve d'une énorme maladresse en envoyant sa frappe plusieurs mètres au-dessus alors qu'il se trouvait pourtant seul au point de penalty (46e).

Un avertissement majuscule qui, fort heureusement pour YS, est resté sans conséquence. Tout comme la tête de Spadanuda, bien claquée au-dessus de sa cage par Bernardoni (51e). La pression lucernoise sur le but du Français n'a ensuite fait que croître. Rrudhani, sans doute le meilleur joueur de suisse centrale ce samedi, a encore testé les réflexes du gardien nord-vaudois (62e).

Stankovic remet Lucerne dans le match

YS a toutefois fini par céder à la 69e, sur un coup franc parfaitement botté par Stankovic. Comme son père lors d'une soirée de Ligue des champions en 2011, le milieu prêté par l'Inter Milan sait s'illustrer par des buts magnifiques, tout en sang-froid. Le scénario tant redouté par les Verts et leurs centaines de supporters présents à Lucerne a ainsi débuté à faire son chemin. Les passes ont commencé à être un peu moins précise, les idées moins claires.

YS est pourtant passé près de reprendre deux buts d'avance. Mais il a manqué à Michy Ntelo, entré en jeu quelques minutes plus tôt, une fraction de seconde ou peut-être une pointure pour tromper Loretz (78e). C'est toutefois de l'autre côté du terrain que la fin de la partie s'est jouée. Lars Villiger pensait d'ailleurs remettre son équipe à hauteur des Nord-vaudois sur une tête (87e). C'est cependant sans compter une nouvelle fois sur un grand Paul Bernardoni qui, du bout des doigts, a pu dévier la balle sur son poteau. Luca Jaquez n'a lui pas eu besoin de l'aide du Français pour trouver le poteau.

Mitchy Ntelo libère son équipe

Et sur la reprise, après un cafouillage, c'est le pauvre Christian Marques qui a trompé son propre gardien (91e). Mais il était cependant écrit qu'YS devait remporter cette rencontre. Et à la 94e, c'est Mitchy Ntelo, servi sur un plateau par Fodé Sylla, qui a pu inscrire son premier but en Super League et délivrer son équipe.

Alessandro Mangiarratti, qui confiait après la victoire face à Lugano avoir trouvé l'équilibre nécessaire à son Yverdon Sport, et son équipe, 6e avec 15 unités, marquent ainsi trois précieux points et se rapprochent de son adversaire du soir (5e, 18 points).