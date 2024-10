Kevin Carlos (23 ans) a inscrit un doublé face à Saint-Gall dimanche et, après Yverdon, séduit désormais le FC Bâle et le football suisse tout entier. Son mélange de puissance et d'agilité fait des merveilles.

Kevin Carlos, costaud! Photo: BENJAMIN SOLAND 1/6

Stefan Kreis

Pendant son temps libre, Kevin Carlos (23 ans) aime faire du bowling avec ses copains. La manière dont il a fait tomber Albert Vallci comme une vulgaire quille avant de marquer le 1-1 contre Saint-Gall dimanche vient prouver qu'il sait combiner son hobby avec son métier, le football!

La manière dont l'ancien attaquant d'Yverdon s'est imposé dans ce duel grâce à son physique et sa fintion face au gardien Lawrence Ati Zigi sont remarquables. Lorsqu'on lui demande s'il est plutôt rouleau compresseur ou danseur, le joueur de 23 ans répond avec un large sourire: «Dans cette situation, un peu des deux!»

Et comme l'Espagnol a également marqué le but de la victoire à la cinquième minute du temps additionnel, il devient le roi Carlos à Bâle! Lorsqu'on lui demande à quel point il a apprécié ce doublé, une certaine émotion point chez le buteur.

Fabio Celestini a critiqué ses kilos en trop

On le sent: l'ancien attaquant d'Yverdon, co-meilleur buteur de la saison dernière avec 14 réalisations, s'est libéré d'un poids. «C'était très important pour l'équipe, c'était très important pour moi», dit l'Hispano-nigérian. Son but égalisateur est le premier depuis plus de six semaines. Fabio Celestini réagit à cette victoire importante: «Notre production offensive est à la hausse», déclare l'entraîneur du FC Bâle. Ce qui est en premier lieu lié à son avant-centre.

Avant sa première apparition sous le maillot du FC Bâle fin août, Fabio Celestini avait déclaré que Kevin Carlos avait «un ou deux kilos de trop», mais aujourd'hui, le grand attaquant de 186 centimètres est devenu un poids lourd du jeu bâlois. Interrogé sur la manière dont il a pris les déclarations de son entraîneur, Kevin Carlos réagit avec un sourire. Il n'en a pas vraiment eu connaissance.

En revanche, il a bien remarqué qu'il a coûté environ trois millions de francs cet été, une somme qui justifie les attentes placées en lui. Une chose est sûre: si Kevin Carlos joue comme il l'a fait contre le FC Saint-Gall, le FC Bâle devrait un jour empocher un gros bénéfice sur un futur transfert, comme avec Thierno Barry.