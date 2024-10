Un FC Sion très solide a bien cru tenir sa première victoire en Super League depuis le 10 août, mais Saint-Gall a égalisé à la 84e grâce à un but splendide de Noah Yannick. 2-2 entre les deux équipes à Tourbillon et une fin de match brûlante!

Sion frustré par un but de rêve saint-gallois et une fin de match brûlante

Sion frustré par un but de rêve saint-gallois et une fin de match brûlante

Ilyas Chouaref face à Corsin Konietzke: match nul ce dimanche à Tourbillon. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comme un symbole, le FC Sion voulait retrouver le chemin de la victoire en Super League en alignant une équipe... 100% Challenge League. Les titulaires qui étaient amenés à affronter Saint-Gall ce dimanche à Tourbillon étaient en effet tous là la saison dernière et ce simple fait veut dire beaucoup des valeurs qui ont animé le FC Sion en cet ensoleillé après-midi valaisan. Les Valaisans ont d'ailleurs bien failli l'emporter et donner raison à leur entraîneur Didier Tholot, lequel avait décidé de reconduire la même défense que celle qui avait sombré à Genève contre Servette voilà une semaine.

Le but exceptionnel de Noah Yannick pour le 2-2

Sion a en effet bien failli faire tomber Saint-Gall et ce avec Anton Miranchuk sur le terrain seulement depuis la 75e. Cela n'a cependant pas été le cas, la faute à un but exceptionnel du jeune latéral camerounais Noah Yannick, lequel a inscrit un but magnifique à la 84e pour égaliser à 2-2. Mais Sion peut avoir bien des regrets, car il a ensuite eu... trois balles de match!

Liam Chipperfield s'est en effet procuré une immense occasion à la 89e, Jan Kronig a tiré sur la barre dans les arrêts de jeu, et Anton Miranchuk a placé sa tête au dessus quelques instants plus tard! Sion peut donc se sentir largement frustré tant il y avait la place pour aller chercher la première victoire depuis le 10 août en championnat.

Le match s'est d'ailleurs terminé dans la confusion la plus totale avec une scène incroyable: alors que Sion s'en allait marquer le 3-2 et faire exploser son kop, l'arbitre Nico Gianforte interrompait le jeu pour une altercation de l'autre côté du terrain! Timothy Fayulu et Willem Geubbels se faisaent expulser dans la foulée, ce qui obligeait Baltazar Costa à terminer au but! Les esprits s'échauffaient alors fortement, Christian Constantin descendait sur le terrain et le jeu n'a repris que plus tard, pour quelques secondes qui n'allaient rien changer.

Les retrouvailles, dans six jours à Saint-Gall, promettent d'être bouillantes. En attendant, Heinz Lindner sera titulaire dans les buts sédunois mercredi contre Zurich à Tourbillon et il y a fort à parier qu'il le sera aussi samedi au Kybunpark tant il serait étonnant que Timothy Fayulu écope d'un seul match de suspension.

Sion a livré un très bon début de match, ouvrant logiquement la marque dès la 9e à la grâce à une ouverture de Théo Berdayes, plein axe en direction de Théo Bouchlarhem. Celui-ci, un peu court, laisser passer le ballon pile dans la course de Dejan Sorgic, lequel finissait joliment d'un subtil petit ballon hors de portée de Lawrence Ati Zigi. Du tout bon travail.

Bastien Toma décisif face à son ancien kop

Les Valaisans, après cette entame convaincante, allaient cependant subir le jeu contre des Saint-Gallois soudain plus en maîtrise. Le ballon en retrait de Bastien Toma, juste devant ses anciens supporters était bien donné, le tir croisé de Willem Geubbels superbe et l'égalisation soudaine (15e, 1-1). Sion souffrait alors encore quelques minutes, courant derrière un ballon insaisissable... marquait le 2-1 contre le cours du jeu avec pas mal de réussite à la 29e.

Un joli doublé pour Dejan Sorgic, tout en opportunisme. Photo: Pascal Muller/freshfocus

La reprise de Théo Berdayes était en effet ratée, mais elle est arrivée pile dans la course de Théo Bouchlarhem, dont le centre était parfait pour l'opportuniste Dejan Sorgic, encore lui (29e, 2-1). L'avant-centre se trouvait au bon endroit et redonnait l'avantage à ses couleurs en buteur opportuniste.

Sion a eu plusieurs occasions d'inscrire le 3-1, puis le 3-2

La deuxième période débutait sans changement de part et d'autre, mais avec une grosse occasion de chaque côté. La frappe sur la barre de Théo Bouchlarhem était splendide (54e), mais, trois minutes plus tard, Timothy Fayulu a été sauvé par son poteau de l'autre côté du terrain sur une reprise à bout portant, mais excentrée, d'Albert Vallci (57e).

Enrico Maassen procédait alors à un quadruple changement (!) à la 58e, dont l'entrée de Chadrac Akolo. Sion, dès lors, ne procédait plus qu'en contres et gâchait plusieurs occasions d'inscrire le troisième but face à des Saint-Gallois à la domination stérile.... jusqu'à ces cinq dernières minutes de folie, marquées par l'égalisation saint-galloise et la triple occasion valaisanne avant le coup de sifflet final. Sans compter les échauffourées qui auront sans doute des suites du côté de la Swiss Football League.