Qui a brillé lors de la 11e journée de Super League? Et qui a déçu? Blick présente la Top team et la Flop team. Comme toujours, avec des Romands de chaque côté.

Et aucun flop!

Xherdan Shaqiri est l'un des deux seuls joueurs de Super League à obtenir la note 6. Photo: keystone-sda.ch 1/7

Rédaction football

Qui a brillé lors de cette 11e journée de Super League? Bâle et Servette! Qui a sombré? Winterthour et Zurich. Logiquement, les membres de ces quatre équipes garnissent les rangs de notre Top Team et de notre Flop Team.

La Top team de la 11e journée (4-3-3)

Amir Saipi (Lugano): Deux parades exceptionnelles contre Joël Monteiro et Cédric Itten. Le Schaffhousois a fait mal à YB.

Adrian Barisic (Bâle): En l'absence de Jonas Adjetey, il a été intronisé chef de la défense. Une prestation solide, même s'il a peu été sollicité.

Noë Dussenne (Lausanne): Le capitaine lausannois tient la baraque derrière contre GC. Dangereux devant sur chaque corner. Et il marque le penalty du 3-0.

Albian Hajdari (Lugano): YB aurait bien fait d'investir de l'argent sur lui lorsqu'il était sur le départ. A l'époque, il n'avait pas le profil souhaité, avait-on dit à Berne. L'excellent défenseur central continue donc de jouer pour Lugano. Et YB le regrette beaucoup.

Noah Yannick (Saint-Gall): Le jeune Camerounais entre en jeu après une heure et effectue son travail défensif de manière nettement plus convaincante qu'Okoroji. Il couronne sa bonne prestation par un but de rêve.

Miroslav Stevanovic (Servette): Le fait qu'il manque une occasion en or n'a aucune importance. Au final, deux assists et un but sur coup franc. Joli total.

Romário Baró (Bâle): Convaincant au milieu de terrain avec des passes intelligentes. Il s'engage toujours au bon moment dans l'offensive et marque pour la première fois pour le FC Bâle.

Alvyn Sanches (Lausanne): Marque d'entrée contre GC pour ouvrir le score. Son cinquième but lors des cinq derniers matchs. Très fort!

Xherdan Shaqiri (Bâle): Difficile de faire mieux. L'ancien joueur de la Nati est directement impliqué dans cinq buts et est la grande star de la soirée.

Dejan Sorgic (Sion): Un doublé pour l'infatigable attaquant. Et ce ne sont pas seulement ses deux buts qui le rendent si précieux. Il court jusqu'à la fin.

Dereck Kutesa (Servette): Le meilleur buteur de la ligue sème régulièrement le chaos dans la défense du FCZ grâce à sa vitesse. Il marque ses 7e et 8e buts de la saison.

La Flop Team de la 11e journée (4-3-3)

Stefanos Kapino (Winterthour): Après de bonnes performances ces dernières semaines, le gardien grec a encaissé six buts contre le FC Bâle. Il a notamment pris un coup de vieux sur le corner de Xherdan Shaqiri, transformé directement.

Chima Okoroji (Saint-Gall): Contre Sion, ce dimanche, ce n'était tout simplement pas son jour. Beaucoup de mal en défense et peu d'envie d'aller de l'avant.

Nikola Katic (Zurich):Il semble avoir changé par rapport à son bon début de saison. Des mauvaises passes à foison.

Lukas Mühl (Winterthour): Pour la première fois dans le onze de départ et cela n'a pas été une réussite. Il ne s'est pas du tout entendu avec son collègue de la défense Loïc Lüthi. Les espaces sont trop grands, le marquage aléatoire.

Tobias Schättin (Winterthour): Se laisse trop facilement refroidir par le puissant attaquant du FC Bâle Kevin Carlos avant le 0-1. Se retrouve toujours dans les choux.

Awer Mabil (GC): Complètement dépassé par le gazon synthétique lausannois. Glisse avant le 0-1 dans le plus pur style de Steven Gerrard.

Cheikh Niasse (YB): Le Sénégalais a sombré face à Lugano, complètement dépassé par Mahmoud Belhadj et Anto Grgic.

Luca Zuffi (Winterthour): Forme avec Fabian Frei un double pivot âgé de 69 ans à mi-terrain. Il est partout lors de la claque contre Bâle. Mais jamais là où se trouve le ballon.

Meschack Elia (YB): Le Congolais a-t-il vraiment joué le jeu à fond à Lugano? Le doute est permis. Sous cette forme, il n'a en tout cas pas le droit de prétendre à une place dans l'équipe.

Adrian Grbić (Lucerne): Manque une méga-occasion de marquer le 1-0. Plonge ensuite complètement et doit sortir à la pause. Sans l'Autrichien, les Lucernois sont ensuite nettement plus dangereux.

Young-Jun Lee (GC): Contre Lausanne, le Sud-Coréen ne réussit rien ou presque. Emblématique de la faible performance de l'attaque des Sauterelles.

