Servette ne veut pas entendre parler de titre

Miroslav Stevanovic et Dereck Kutesa ont porté Servette face à Zurich. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

«C'est satisfaisant d'être leader et c'est mieux d'être dans le haut du classement, mais nous n'avons fait qu'un tiers de la saison, il reste beaucoup de matches», a tenu rapidement à rappeler Timothé Cognat après la victoire du Servette FC ce dimanche à Zurich (1-3) lorsque la mention d'un potentiel titre de champion est faite en zone mixte. Il paraît toutefois de plus en plus logique et flagrant que les Genevois devraient être à la lutte, certainement avec le FC Lugano, Bâle et Zurich, pour ce trophée qui les fuit depuis 1999.

L'objectif avoué est toutefois plus modeste à en croire le milieu de terrain français. «L'année dernière, chaque équipe du top top 4, top 5 était candidate pour jouer le titre. Notre objectif a été donné en début de saison, c'est d'être européen. Si nous pouvons jouer un maximum dans le haut du classement, c'est bien. Nous ne sommes qu'à la onzième journée, nous avons le temps de voir.»

«Je suis simplement réaliste»

Timothé Cognat n'aime-t-il pas parler de ce sujet? «Ce n'est pas que je n'aime pas, je suis simplement réaliste. Il reste 25 journées. C'est précoce et cela ne sert à rien. Bien sûr, nous essayerons de garder la première place le plus longtemps possible», sourit-il.

Servette est en grande confiance, et cela se voit. À Zurich, le club grenat, qui a pu compter sur un duo Stevanovic-Kutesa en très grande forme, a une nouvelle fois réalisé un grand match et a montré évoluer à deux, voire trois crans au-dessus de l'équipe de Ricardo Moniz. «Nous avons été une équipe, nous ne leur avons rien laissé, ils n'ont eu aucune occasion dans le jeu. Devant, nous avons su être efficaces. Nous le sommes actuellement dans le dernier geste, la dernière passe. Nous voyons que l'équipe est vraiment bien, se sent bien.»

Servette peut s'appuyer sur des «bases solides»

«Et forcément, quand tu as un Kutesa qui marque à chaque match et un Stevanovic qui fait des passes décisives à chaque match... Nous n'en parlons pas, mais les défenseurs font aussi un boulot extraordinaire. David (ndlr: Douline) ou Gaël (ndlr: Ondoua) pareil au milieu de terrain. Quand l'équipe tourne, nous ne pouvons qu'être heureux», ajoute-t-il encore, conscient que le SFC, «plus clinique», peut s'appuyer cette année sur des «bases solides» grâce à ses deux dernières bonnes saisons.

Mais pas seulement. «Nous n'allons pas nous cacher: le fait de n'avoir que le championnat à jouer, cela nous fait du bien. Juste se reposer la semaine et préparer le prochain match nous aide», conclut Timothé Cognat, lequel est tout de même déçu de ne pas avoir pu connaître une histoire européenne à l'image de celle de la saison dernière.

«J'ai dû le sortir pour l'équipe»

De son côté, Thomas Häberli balaye également les idées de titre et voit cette saison, à juste titre, une Super League très serrée. «Le championnat est très équilibré, tout le monde peut battre tout le monde. Il y aura du suspense jusqu'à la fin. Je pense que c'est ce que les gens veulent voir, ils peuvent s'en réjouir et c'est aussi bon pour la Ligue suisse.»

L'entraîneur servettien a aussi expliqué que la sortie de Steve Rouiller face à Zurich était due à son carton jaune reçu très rapidement dans la rencontre (4e). «Rouiller est notre meilleur défenseur jusqu'à présent. J'ai dû le sortir pour l'équipe. D'habitude, il ne montre pas beaucoup ses émotions et de ce point de vue, je trouve que c'est bien qu'il les ait montrées (ndlr: le défenseur central a envoyé des coups de poings contre le toit du banc de touche à sa sortie). L'affaire est réglée, il sera à nouveau présent lors du prochain match.»

À savoir jeudi au stade de Genève face à Lucerne (20h30).