Un valeureux FC Sion aurait mérité de l'emporter dimanche contre Saint-Gall et, ce mercredi, c'est un autre gros morceau du championnat qui se déplace à Tourbillon (20h30): le FC Zurich. Pour espérer gagner, Didier Tholot veut s'appuyer sur les valeurs de base.

Un FC Sion combatif, comme l'est toujours Numa Lavanchy: voilà ce que Didier Tholot veut voir ce mercredi contre Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ce dimanche contre Saint-Gall, j'ai retrouvé quelque chose que je n'ai pas vu à Servette le week-end d'avant.» En une phrase, Didier Tholot a résumé son sentiment profond après le 2-2 contre Saint-Gall à Tourbillon. Bien sûr, l'entraîneur du FC Sion aurait aimé l'emporter, et les Valaisans auraient sans aucun doute mérité de le faire, mais, surtout, ses joueurs ont montré des valeurs d'abnégation, de solidarité et de détermination qui avaient cruellement manqué à la Praille.

Pour cette rencontre contre Saint-Gall, et alors que Sion n'a pas gagné depuis le 10 août en Super League, Didier Tholot avait décidé de titulariser une équipe composée à 100% de joueurs qui étaient là en Challenge League la saison dernière. Le message était clair: moins de talent, plus de sueur! Anton Miranchuk, la recrue vedette de l'automne, était ainsi invité à prendre place sur le banc et à entrer en fin de match, ce qu'il a bien fait d'ailleurs.

Anton Miranchuk sur le banc

Didier Tholot ne s'en est pas caché, il voulait revenir aux valeurs de base, celles qui ont fait le succès du FC Sion depuis son arrivée, mais il a bien pris garde de ne pas stigmatiser son numéro 10, lequel affiche un état d'esprit impeccable depuis qu'il est là. «L'idée, c'était qu'il nous apporte en fin de match, à un moment où on pensait que Saint-Gall jouerait avec moins d'intensité. L'idée était bonne, il a manqué peu de choses pour qu'il nous offre la victoire. Il a vraiment fait de bonnes choses», précisait ainsi l'entraîneur du FC Sion.

Il n'empêche: d'entrée de jeu, les flancs étaient confiés à Théo Bouchlarhem, auteur d'un très bon match, et à Théo Berdayes. Les deux hommes ont d'ailleurs été impliqués sur les deux buts marqués par Dejan Sorgic et ont beaucoup travaillé défensivement, comme toujours.

Didier Tholot a voulu rééquilibrer son équipe

«On a de nouveau vu des gens qui se battaient, c'est ce qui nous a fait défaut dernièrement», ne cachait pas Didier Tholot. «Aujourd'hui, on a besoin d'un équilibre, c'est le fait de pouvoir bien défendre qui te permet de bien attaquer. J'ai voulu simplement rééquilibrer mon équipe», enchaînait le technicien français, qui a, fait notable, décidé de conserver la même défense qu'à Genève malgré les trois buts encaissés. Le déroulement de la rencontre lui a donné raison, même si Reto Ziegler a fait pâle figure sur le 2-2 de Noah Yannick à la 84e.

Dès lors se pose la question de la suite et ce dès mercredi à Tourbillon contre Zurich avant de se déplacer à Saint-Gall samedi: Sion va-t-il continuer à jouer sans son artiste russe d'entrée de jeu? La réponse sera passionnante à observer.

Heinz Lindner a deux matches pour se montrer

En ce qui concerne le but, la question ne se pose pas. Timothy Fayulu a droit à une petite semaine de «congé», puisqu'il a été suspendu par la SFL pour deux rencontres à la suite de son altercation avec Willem Geubbels. Heinz Lindner sera donc titulaire mercredi et samedi, lui qui, pour l'heure, n'a joué que les deux matches de Coupe de Suisse à Delémont et à YF Juventus. «J'ai deux très bons gardiens à disposition, il n'y a aucun souci», a d'ailleurs relevé fort justement Didier Tholot.