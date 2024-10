Le Lausanne-Sport a dominé Yverdon de «A à Y»

Yverdon Sport a été largement dominé par le Lausanne-Sport ce mardi au Municipal. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

C'est un Ludovic Magnin satisfait, mais pas entièrement, qui s'est présenté à la presse après le net succès de son Lausanne-Sport face à Yverdon mardi (0-3). «Nous avons dominé les débats de A à Y. Pas Z, car ils ont cette occasion avant la mi-temps qui peut faire tourner le match d'un côté qu'on ne méritait pas», explique l'entraîneur vaudois du LS.

Cette action, elle s'est précisément déroulée à la 44e minute de jeu, après que les Lausannois aient dominé la première mi-temps jusqu-là. Seul face au but après un très bon centre (du pied droit!) de William Le Pogam côté gauche, Dexter Lembikisa avait au bout du pied une réelle balle de but. «Nous avons eu de la chance qu'Yverdon ne touche que le poteau», souffle Antoine Bernede qui regrette qu'un but ne soit pas tombé plus tôt pour le LS malgré plusieurs occasions franches. «Cela ne venait pas», peste-t-il tout en assurant ne pas avoir été dérangé par le brouillard présent au Municipal.

Succès historique pour le LS

Le LS est donc rentré au vestiaire à 0-0 avant de dérouler dès l'entame de la seconde période. «Dès que nous en avons mis un, les deux autres buts sont venus très vite», se réjouit le milieu de terrain français, lequel faisait son retour dans le onze de base de Ludovic Magnin après une blessure au genou et qui a pu inscrire le deuxième. «Je n'avais pas perdu la confiance, mais cela faisait quelque temps que je passais près de marquer, donc cela fait plaisir.»

«Je suis très satisfait de la performance de l'équipe, nous avons bien joué au foot, été très haut, très bon dans les pressings et contre-pressing. Nous n'avons pas laissé Yverdon respirer et je pense que la victoire est plus que méritée ce soir», se réjouit encore Ludovic Magnin qui est devenu par la même occasion le premier technicien du LS à remporter un match de Super League à Yverdon. La dernière fois que le LS a gagné au Municipal, en 1996, les championnats s'appelaient encore LNA et LNB. «Cela fait un bout de temps que je suis à Lausanne et je n'avais jamais gagné ici. Nous avions à cœur de le faire et c'est chose faite. Le coach nous a fait un beau discours comme d'habitude, avec beaucoup de passion et cela nous a donné un coup de boost», sourit Antoine Bernede.

«Je ne comprends pas la Ligue»

Côté yverdonnois, la défaite fait mal après une belle série de 10 points pris sur 12. «Nous n'avons pas été assez brillants, contrairement aux quatre derniers matches», peste Alessandro Mangiarratti en conférence de presse. L'entraîneur tessinois, confronté à une multitude de blessés, regrette le timing avec lequel le derby est arrivé pour YS. «J'ai peu de possibilités pour faire tourner, ce sont toujours les mêmes qui jouent. Mais c'est la vie, il faut faire avec.»

«Ils ont été meilleurs, il n'y a rien à dire. Nous avons peut-être été un peu fatigués. Notamment à cause du match à Lucerne, qui était compliqué et qui a laissé des traces malgré la victoire», relève le capitaine yverdonnois William Le Pogam, lequel regrette le calendrier proposé par la Swiss Football League. «Je ne comprends pas que la Ligue nous place un match deux jours après celui à Lucerne. Mais bon, il faut faire avec. Nous avons eu la chance de gagner là-bas. Aujourd'hui, nous sommes déçus, car c'est un derby. Félicitations à Lausanne, ils méritent leur victoire.»

«Nous avons été compacts dans les bons moments, à nous de l'être lorsque la situation change», conclut Alessandro Mangiarratti qui aura la tâche de préparer un périlleux déplacement à Lugano dimanche (16h30). De son côté, le Lausanne-Sport accueillera le Servette FC dimanche à la Tuilière pour un derby du Lac qui promet entre deux équipes en grande forme (14h15).