Les meilleurs footballeurs du monde étaient récompensés à Paris lundi soir et la Suisse était représentée par Yann Sommer, le seul à être venu sur place. Une expérience particulière pour le gardien de but de 35 ans, accompagné de son épouse Alina.

Yann et Alina Sommer n'ont pas eu le temps de faire la fête à Paris

Yann Sommer et Alina Sommer sur le tapis rouge à Paris. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Tobias Wedermann

Le Ballon d'Or a été remis lundi soir à Paris à Rodri, le coéquipier de Manuel Akanji à Manchester City. Pour la 68e fois, les meilleurs footballeurs du monde ont été récompensés dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or - avec une participation suisse de premier plan. Le capitaine de la Nati Granit Xhaka s'est en effet classé 16e au palmarès des footballeurs mondiaux.

Pour le trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de but du monde, c'est la toute première fois que le drapeau suisse apparaît dans le top 10. Encore mieux: deux fois! Grâce à Gregor Kobel et Yann Sommer.

Alors que Granit Xhaka et Gregor Kobel n'étaient pas présents à Paris, Yann Sommer, accompagné de son épouse Alina, était rayonnant sur le tapis rouge devant le Théâtre du Châtelet. Le gardien de l'Inter était ensuite assis au premier rang aux côtés de ses coéquipiers Hakan Calhanoglu et Lautaro Martinez, avec lesquels il s'était envolé lundi après-midi pour un court voyage à Paris en jet privé.

Une soirée pleine d'émotions pour le gardien de but suisse

«C'est un immense honneur pour moi et un super beau moment dans ma carrière», a déclaré Yann Sommer à Blick à propos de sa participation au Ballon d'Or. Il a pu profiter pleinement de la cérémonie dans la capitale française. «Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai maintenant 35 ans et pouvoir participer au Ballon d'Or à cet âge en tant que gardien de but est un moment spécial dans ma carrière», a-t-il enchaîné.

Lorsque l'attaquant vedette de l'Inter, l'Argentin Laurato Martinez, est monté sur scène pour remettre le trophée Yachine, le cœur de quelques footballeurs suisses a dû battre un peu plus vite pendant quelques instants en regardant la cérémonie. Mais c'est Emiliano Martinez qui a été désigné meilleur gardien de but du monde, comme l'année dernière. Yann Sommer a réussi à se hisser à la sixième place, Gregor Kobel à la dixième.

L'avion attend: pas de fête parisienne

Yann Sommer ne s'est toutefois pas senti malheureux de ne pas avoir pu remporter le trophée. «Je n'ai pas pensé à mon sentiment si j'avais gagné. Au contraire, j'étais heureux d'être là et de faire partie de ce top 10». Le Bâlois de 35 ans n'a toutefois pas eu beaucoup de temps pour savourer ces moments dans la nuit parisienne. Juste après la cérémonie, il a repris la direction de l'aéroport, où le vol de retour vers Milan l'attendait. Pour le sixième meilleur gardien du monde et ses coéquipiers, les choses sérieuses continuent mercredi. Après le tapis rouge et le glamour, c'est le quotidien de la Serie A qui les attend contre Empoli.