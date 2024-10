Quel but exceptionnel de Naomi Luyet! La Valaisanne de 18 ans a nettoyé la lucarne et a permis à la Suisse de battre l'équipe de France pour la première fois depuis 2002! Plus de 10'000 personnes ont assisté à ce succès à Genève.

Quel but de la part de Naomi Luyet! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'héroîne de la soirée est Valaisanne, elle a 18 ans et elle a pour nom Naomi Luyet! Le monde du football serait bien inspiré de retenir le nom de cette jeune femme venue de Savièse pour conquérir l'Europe, tant son talent est éclatant. Son but de la 54e, en tout cas, a été une merveille de technique et de précision. Et, surtout, sa frappe chirurgicale en lucarne a permis à la Suisse de réussir ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2002: battre la France. Après un nul et sept défaites, voilà la Nati qui sort de nouveau victorieuse de cette fête des voisins, laquelle s'est déroulée devant 10'800 spectatrices et spectateurs au Stade de Genève.

La Suisse a ouvert le score grâce à un penalty trop généreux, inventé par l'arbitre pour une prétendue faute de main française. Ramona Bachmann ne s'est pas demandée trop longtemps si injustice il y avait ou non et l'attaquant a transformé sans trembler le penalty du 1-0 (25e), inscrivant au passage son 60e but avec la Nati, le soir de sa 151e sélection. La France a cependant égalisé à la 34e grâce à Kelly Gago. 1-1 à la pause.

La Suisse a donc fait la différence en deuxième période grâce à son joyau valaisan. Sur une contre-attaque bien menée, Smilla Vallotto a pu décaler Naomi Layet, laquelle, après une prise de balle impeccable, a pu enrouler sa frappe du droit dans la lucarne opposée de la gardienne française. Du tout bon travail!

La jeune Valaisanne est un véritable talent du football européen. Photo: Pascal Muller/freshfocus

La Suisse est même passée près d'inscrire le 3-1 grâce, encore une fois, à une contre-attaque, mais l'envoi d'Alisha Lehmann a terminé sur la base du poteau. Malgré une nette domination en fin de match, la France s'est finalement inclinée pour le plus grand bonheur des nombreux enfants présents au Stade de Genève ce mardi soir et qui ont mis une ambiance formidable, et différente, du début à la fin de cette rencontre.

Quatre jours après le 1-1 contre l’Australie, ce succès acquis avec discipline prouve que la Nati a franchi un palier avec sa nouvelle sélectionneure Pia Sundhage et peut espérer jouer un rôle en vue lors de l'Euro 2023. Prochaines étapes pour la Suisse, la réception de l’Allemagne le 29 novembre à Zurich, puis un voyage à Sheffield pour y défier l’Angleterre. Deux belles affiches.