Voici les cinq plus grands talents du football suisse

Felix Emmanuel Tsimba, le jeune attaquant d'YB, a pu se rendre à Lugano dimanche avec l'équipe première. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus 1/6

Le football suisse a un problème au niveau de la relève, comme le montre une récente étude. «Il n'est pas encore trop tard. Mais si nous n'agissons pas maintenant, je m'inquiète», déclare Patrick Bruggmann, directeur du développement du football à l'ASF.

Pourtant, malgré la probable crise qui s'annonce, la Suisse dispose de quelques joyaux. Blick présente les cinq plus grands talents actuels.

Bruno Ogbus (né en 2005/Fribourg en Bundesliga)

Dans sa génération, il est peut-être le joueur défensif suisse le plus prometteur. Non pas parce qu'il a déjà pu goûter à la Bundesliga, mais en raison de ses superbes qualités athlétiques. Ogbus est en effet incroyablement explosif, très rapide et doté de beaucoup d'énergie et de dynamisme. En tant que défenseur central, il manque toutefois au Schaffhousois de 1.85 m quelques centimètres pour atteindre un jour le top niveau. Les perspectives sont donc meilleures pour lui au poste de latéral droit.

Labinot Bajrami (2005/Zurich, prêté à Winterthour)

Les véritables numéro 9 de qualité internationale sont très rares en Suisse. Bajrami a cependant toutes les caractéristiques pour combler un jour cette lacune. Après son départ du FCZ avec un titre de meilleur buteur de Promotion League acquis la saison dernière, il s'est immédiatement imposé à Winterthour en Super League. Malgré sa grande taille (1,87 m), il est très mobile et propose de bons mouvements dans la surface de réparation. De plus, il possède le «gène du buteur».

Elio Rufener (2007/YB)

En Suisse, il n'est pas facile de trouver des milieux de terrain avec de meilleures dispositions. Rufener, issu de la relève d'YB, possède un pied gauche qui rappelle celui de Fabian Rieder. Il sait tout faire et est exceptionnel sur le plan du jeu. Il est créatif, reconnaît et occupe les espaces avant tout le monde. De plus, Rufener est discipliné, intelligent et dominant. Il court beaucoup, va dans les 16 mètres adverses et marque des buts. Grâce à son excellente orientation et à sa rapidité d'exécution, il résiste également au pressing adverse. A Berne, il pourrait bientôt faire le pas en direction de la première équipe.

Felix Emmanuel Tsimba (2006/YB)

L'attaquant issu du centre de formation du Servette FC joue depuis cet été à YB et a connu sa première convocation avec l'équipe A ce dimanche à Lugano (2-0). S'il n'est pas un joueur extraordinaire avec le ballon, il possède néanmoins des caractéristiques qui lui ouvrent de bonnes perspectives: il est grand et extrêmement explosif. Cette combinaison de physique et de vitesse est justement de plus en plus recherchée, notamment chez les joueurs offensifs. Le potentiel des footballeurs qui possèdent ces attributs est donc très important. Le talent de Tsimba est encore un peu brut, mais quand il part en profondeur avec ses grandes foulées, il devient tout de suite dangereux, comme Blick l’avait déjà souligné.

Zidan Tairi (2007/Hoffenheim)

Tairi est un joueur hors du commun, un vrai magicien comme on n'en voit presque plus. Avec lui, chaque action devient une petite œuvre d'art: petites feintes, changements de direction surprenants, mouvements pleins d'audace et de spontanéité — il réussit à trouver de l'espace là où il n'y en a quasiment pas. Et il le fait avec une élégance unique. À Hoffenheim, il a appris à jouer de façon plus efficace, à exploiter ses talents techniques et créatifs sans en faire trop. Maintenant, la question reste de savoir s'il pourra vraiment s'imposer un jour en Allemagne. Mais comme il est devenu plus rapide et plus agressif, c'est tout à fait possible.