Emmanuel Tsimba, le Genevois qui brille à Berne

Emmanuel Tsimba a quitté Genève pour Berne cet été.

Bastien Feller Journaliste Blick

Du côté du FC Barcelone, même les joueurs de moins de 19 ans ont droit à un après-match digne des équipes professionnelles. Alors que plusieurs journalistes tendaient leur micro ou téléphone vers les jeunes promesses du club blaugrana, d'autres filmaient la scène. Probablement pour certaines télévisions, ou pour des sites spécialisés. Rien d'anormal pour les Catalans, eux qui ont «le foot dans le sang» et qui s'intéressent à la moindre information autour du Barça.

C'est donc dans une zone mixte, bruyante et mise en place uniquement pour organiser les rencontres entre les journalistes locaux et «leurs» joueurs, que Blick a pu rencontrer Emmanuel Tsimba. L'avant-centre prometteur de Young Boys ressortait à ce moment-là d'une rencontre «compliquée» face aux jeunes Barcelonais. «On a vu qu'il y avait un niveau de différence entre nos deux équipes. Mais on a tout donné et on est fiers de notre match, de ce qu'on a proposé», commente le numéro 9 bernois, lequel est ravi d'avoir pu vivre cette expérience.

Meilleur cadre de développement à YB qu'à Genève

Celle-ci n'aurait cependant pas été possible si le Genevois n'avait pas opté cet été pour un départ du Servette FC, son club formateur, pour signer dans la capitale. D'ailleurs, pourquoi a-t-il pris cette décision? «Premièrement, j'ai fait ce choix parce que c'était la meilleure possibilité qui m'était proposée. Et puis aller à Young Boys me permet de davantage me développer, d'avoir une meilleure marge de progression et de jouer avec de meilleurs joueurs», énumère-t-il, sûr de lui.

Après avoir inscrit treize buts en 22 matches la saison dernière sous le maillot des M19 élite grenat, Emmanuel Tsimba a pu découvrir à Berne la Promotion League, et le donc le niveau semi-pro, avec les M21 du club. Grand, 185 centimètres, puissant, et malgré tout rapide, l'attaquant de 18 ans réussit de très bons débuts dans une nouvelle catégorie de jeu.

Cinq buts en neuf rencontres de Promotion League

En dix rencontres jusqu'à présent, le Genevois a inscrit cinq buts et réalisé une passe décisive. Sans compter le goal inscrit face à Aston Villa lors de la première journée de Youth League (2-1). Pas de quoi toutefois faire s'enfler les chevilles d'Emmanuel Tsimba, lequel reste calme, conscient du chemin qu'il a encore à parcourir jusqu'au monde professionnel. «Je travaille toujours pour aller de l'avant. Même si les gens peuvent dire que j'ai fait un bon début de saison, pour moi, rien n'est acquis. Je dois continuer à travailler, à donner le meilleur de moi-même en faisant plus chaque jour.»

Son début de saison lui a également permis de découvrir l'équipe nationale M19 entraînée par Massimo Rizzo. Et s'il ne compte encore aucun entraînement avec le groupe pro bernois, cela ne pourrait être qu'une question de temps. «C'est un joueur qui a du potentiel, commente Joël Magnin, son entraîneur à Berne. C'est clair qu'il a déjà marqué quelques buts en Promotion League, mais on a vu face à Barcelone, contre des joueurs de niveau international, qu’il a encore du progrès à faire. Mais il pourrait faire partie des joueurs qui monteraient d'un échelon pour mûrir et faire des progrès.»

Le club bernois possède en tous les cas un plan pour le Genevois, confirme le principal intéressé. «Si je travaille bien, peut-être qu'un jour cela va payer», espère-t-il, tout assurant avoir un objectif de buts pour la saison en cours. Mais celui-ci reste un secret bien gardé. «Je garde ça pour moi», sourit le jeune Emmanuel Tsimba avant de s'en aller retrouver ses coéquipiers dans leur vestiaire de l'Estadi Johan Cruyff.