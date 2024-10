Xherdan Shaqiri réalise contre YB son meilleur match depuis son retour à Bâle. Photo: TOTO MARTI 1/8

Lucas Werder et Toto Marti

Fabio Celestini ne se fait pas d'illusions. «Je pense que tu ne peux pas perdre trois fois de suite avant une pause internationale. Ces deux semaines peuvent être très longues», déclare l'entraîneur du FC Bâle après la victoire 1-0 contre la lanterne rouge YB. Le Vaudois le sait bien: si son équipe avait perdu ce match après les défaites contre le FC Zurich (0-2) et Lucerne (0-1), sa situation personnelle aurait fait l'objet d'intenses discussions au sein de la direction bâloise. Il n'est pas exclu que Fabio Celestini aurait été confronté au même sort que celui qui attend Patrick Rahmen chez les Bernois: la porte!

Après la première victoire en championnat depuis fin août, Fabio Celestini peut désormais souffler, du moins pour un moment. Son équipe a marqué un but en Super League pour la première fois depuis le 31 août et c'est Xherdan Shaqiri qui a offert cette réussite à Adrian Barisic sur un coup franc parfaitement tiré. Pour le revenant, il s'agit de la première passe décisive en Super League depuis mai 2012. L'adversaire ce jour-là? Young Boys!

Marwin Hitz félicite Xherdan Shaqiri pour sa performance

Dans l'ensemble, le FC Bâle a une nouvelle fois du mal à se montrer dangereux offensivement. La défense d'YB a régulièrement offert des espaces aux Bâlois, mais le trio d'attaque composé de Xherdan Shaqiri, Kevin Carlos et Bénie Traoré n'est que rarement parvenu à les exploiter. L'expulsion de Sandro Lauper n'a rien changé à cette situation. Marwin Hitz admet d'ailleurs que son équipe a manqué de précision devant le but adverse, mais le gardien du FCB estime néanmoins qu'"il n'y a aucune raison de chercher quelque chose de négatif: «Dans un tel match, une victoire 1-0 vaut de l'or!»

Marwin Hitz a une mention spéciale pour son coéquipier Xherdan Shaqiri, qui a réalisé son meilleur match depuis son retour au FC Bâle. «Il s'est très bien déplacé et a été très appliqué», estime le gardien bâlois. Mais surtout, les coups de pied arrêtés de Xherdan Shaqiri sont de plus en plus dangereux. C'est grâce à l'un d'entre eux, que Kevin Carlos, le remplaçant d'Albian Ajeti, a pu se procurer à l'heure de jeu la deuxième et dernière véritable occasion dangereuse du FCB, mais la tête de l'Espagnol a échoué sur la barre transversale. Cela a tout de même suffi pour une mini-victoire contre la lanterne rouge.

«Une victoire incroyablement importante après seulement dix points lors des huit premiers matches. Fabio Celestini le reconnaît également. «Nous sommes sur la bonne voie. Mais cela ne te sert à rien si les résultats ne suivent pas, explique l'entraîneur du FCB. «Le temps et la patience ne sont pas les mots les plus populaires dans le football». Grâce à la victoire contre YB, Fabio Celestini devrait avoir droit une nouvelle fois à un sursis. Il devrait être encore l'entraîneur du FC Bâle après la trêve internationale.