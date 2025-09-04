L'été a fait bouger les choses! De nombreuses stars du football suisse ont trouvé un nouvel employeur. Voici un tour d'horizon complet afin de ne pas être perdu dans la jungle des transferts.

Andri Bäggli et Christian Finkbeiner

Vous êtes perdu après la fin du mercato international et voulez savoir où évoluent les Suisses? Blick a fait le boulot pour vous!

Allemagne

Leon Avdullahu porte désormais le maillot du TSG Hoffenheim. Photo: imago/Avanti

Trois joueurs suisses viennent de rejoindre la Bundesliga. Leon Avdullahu a quitté le FC Bâle cet été pour rejoindre le TSG Hoffenheim. Le club de Sinsheim a déboursé environ 7,5 millions pour le milieu de terrain, qui a toutefois opté pour le Kosovo et fera ses débuts en équipe nationale vendredi - contre la Suisse. Albian Hajdari a également signé à Hoffenheim, tandis qu'Isaac Schmidt arrive de Leeds à Brême.

Treize autres Suisses évoluent en Bundesliga. Le gardien de la Nati Gregor Kobel entame sa cinquième saison à Dortmund, Nico Elvedi fête ses dix ans à Mönchengladbach et la révélation de la Nati Johan Manzambi veut devenir un pilier à Fribourg. Les nouveaux venus en première division sont Miro Muheim et Silvan Hefti (tous deux du HSV) et Joël Schmied (Cologne), qui ont été promus avec leur équipe. Fabian Rieder a rejoint Augsbourg à la dernière minute, après avoir disputé le début de saison avec Rennes.

Une demi-douzaine de Suisses jouent également en 2e Bundesliga, le plus connu étant Cédric Itten, qui est à nouveau sélectionné avec la Nati après son bon début de saison avec le Fortuna Düsseldorf.

Ces Suisses jouent en Allemagne

1. Bundesliga: Gregor Kobel (Dortmund), Leon Avdullahu (Hoffenheim), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Johan Manzambi (Freiburg), Aurèle Amenda (Francfort), Cédric Zesiger (Augsburg), Luca Jaquez (Stuttgart), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Miro Muheim (Hambourg), Jonas Omlin (Mönchengladbach), Joël Schmied (Cologne), Silvan Widmer (Mainz), Silvan Hefti (Hambourg), Bruno Ogbus (Freiburg), Isaac Schmidt (Werder Brême), Albian Hajdari (Hoffenheim), Fabian Rieder (Augsburg).

2. Bundesliga: Cedric Itten (Düsseldorf), Aaron Keller (Greuther Fürth), Jan Elvedi (Kaiserslautern), Noah Loosli (Bochum), Adrian Gantenbein (Schalke), Marko Rajkovacic (Braunschweig).

3. Bundesliga: Joel Bichsel (Saarbrücken), Leny Meyer (Stuttgart II), Alessio Besio (Verl), Sadin Crnovrsanin (Ulm).

Italie

Ardon Jashari joue chez les Rossoneri depuis le mois d'août. Photo: Getty Images

L'AC Milan a longtemps négocié avec Bruges pour Ardon Jashari avant de conclure l’affaire. Mais les débuts du joyau de la Nati sous le maillot rossonero, aux côtés de stars comme Luka Modric et Rafael Leão, ne se sont pas déroulés comme espéré. Fin août, le milieu de terrain, recruté pour près de 38 millions d’euros, s’est fracturé le péroné. Autre recrue suisse, l’ancien joueur des Young Boys Zachary Athekame, pour lequel Milan a déboursé dix millions, a lui aussi rejoint l’effectif milanais.

Le marché italien a connu d’autres mouvements notables. Manuel Akanji a quitté Manchester City le dernier jour du mercato pour rejoindre l’Inter, où il retrouvera Yann Sommer. Simon Sohm a opté pour la Fiorentina, qui a également mis la main sur le grand espoir Eman Kospo — lequel a toutefois tourné le dos à l’ASF. Michel Aebischer a pour sa part rejoint Pise, où évolue également l’ancien joueur du FC Zurich Daniel Denoon.

Ces Suisses jouent en Italie

Serie A: Ardon Jashari (Milan), Zachary Athekame (Milan), Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bologna), Simon Sohm (Fiorentina), Yann Sommer (Inter), Manuel Akanji (Inter), Samuel Ballet (Como), Benjamin Siegrist (Genoa), Daniel Denoon (Pisa), Sascha Britschgi (Parma).

Serie B: Nicolas Haas (Empoli), Natan Girma (Reggiana).

Serie C: Guillaume Furrer (Lecco), Daniel Leo (Crotone), Noah Lovisa (Lecco), Mattia Rizzo (Lecco), Fabio Iaquinta (Virtus Verona).

Angleterre

Au revoir la Bundesliga, bonjour la Premier League: Granit Xhaka est de retour sur l'île. Le capitaine de la Nati joue désormais pour Sunderland. Photo: Visionhaus/Getty Images

Deux poids lourds de la Nati ont posé leurs valises sur l’île cet été. Granit Xhaka, capitaine de l’équipe nationale, a quitté Leverkusen après avoir clairement indiqué qu’il n’y voyait plus son avenir. À 32 ans, il s’est engagé avec Sunderland, où ses débuts sont prometteurs: deux victoires en trois matches. Autre transfert marquant, celui de Dan Ndoye. Nottingham a déboursé 42 millions d’euros pour l’ailier vaudois, qui s’est immédiatement distingué avec un but et une passe décisive lors de ses deux premières apparitions. Il devient ainsi le deuxième Suisse le plus cher de l’histoire, derrière Xhaka, transféré de Mönchengladbach à Arsenal pour une somme encore plus élevée.

Fabian Schär, lui, entame déjà sa huitième saison à Newcastle. Noah Okafor a quitté l’AC Milan pour rejoindre Leeds, promu en Premier League, avec un contrat qui court jusqu’en 2029. Quant à Zeki Amdouni, il reste à Burnley mais, victime d’une rupture des ligaments croisés, il ne devrait pas rejouer avant 2026.

Ces Suisses jouent en Angleterre

Premier League: Dan Ndoye (Nottingham), Granit Xhaka (Sunderland), Zeki Amdouni (Burnley), Fabian Schär (Newcastle), Noah Okafor (Leeds).

Championship: Michael Frey (QPR).

League One: Bradley Fink (Wycombe), Lorent Tolaj (Plymouth Argyle).

League Two: Fabrizio Cavegn (Bristol)

Espagne

Bien que Sion convoite Ricardo Rodriguez, le défenseur de la Nati souhaite honorer son contrat avec le Betis. Photo: Getty Images

Filip Ugrinic a quitté YB après trois saisons et porte désormais le maillot de Valence, où évolue également son coéquipier en équipe nationale Eray Cömert, qui n’a toutefois pas encore été aligné en Liga. Le défenseur titulaire de la Nati, Ricardo Rodriguez, est lui aussi resté en Espagne, où il poursuit son contrat avec le Betis malgré les approches du FC Sion.

Chez le grand rival du Betis, le Séville FC, deux autres Suisses défendent les couleurs andalouses: le milieu de terrain Djibril Sow et l’ailier Ruben Vargas, qui espèrent marquer les esprits et ramener le club en Europe après une saison décevante. Blessé lors de la première journée à Bilbao (2-3), Ruben Vargas est désormais rétabli et a retrouvé sa place dans le cercle de l’équipe nationale. Djibril Sow, de son côté, est également revenu après avoir été écarté pour cause de blessure.

Ces Suisses jouent en Espagne

LaLiga: Djibril Sow (FC Sevilla), Ruben Vargas (FC Sevilla), Filip Ugrinic (Valencia), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Eray Cömert (Valencia).

France

Fabian Rieder a quitté le Stade Rennais. Photo: Getty Images

Alors que Fabian Rieder avait bien entamé la saison à Rennes, il a finalement fait son retour en Bundesliga, à Augsbourg, lors du dernier jour du mercato. Du côté breton, Breel Embolo portera lui le maillot rennais: l’attaquant suisse a trouvé un accord pour un contrat de quatre ans. Quant à Yvon Mvogo, il a prolongé avec le promu Lorient après n’avoir pas réussi à se trouver un nouveau club cet été.

Denis Zakaria est resté à Monaco, malgré des rumeurs persistantes évoquant un possible départ du capitaine vers l’Arabie saoudite. Philipp Köhn n’est pour l’instant que le gardien numéro deux de l’ASM, derrière Lukas Hradecky, mais il a récemment bénéficié d’un temps de jeu partiel en raison d’une blessure du portier finlandais. Vincent Sierro, ancien capitaine de Toulouse, a quant à lui quitté la Ligue 1 pour rejoindre Al-Shabab en Arabie saoudite. Enfin, Felix Mambimbi a déjà disputé trois bouts de match avec Le Havre, tandis qu’Ulisses Garcia obtient un temps de jeu régulier sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Ces Suisses jouent en France

Ligue 1: Ulisses Garcia (Marseille), Felix Mambimbi (Le Havre), Breel Embolo (Stade Rennais), Yvon Mvogo (Lorient), Denis Zakaria (Monaco), Philipp Köhn (Monaco).

Ligue 2: Becir Omeragic (Montpellier), Mathis Magnin (Rodez), Ranjan Neelakandan (Annecy).

Belgique

Andi Zeqiri est de retour à Genk. Photo: IMAGO/Belga

Après le départ d'Ardon Jashari, l'attaquant de la Nati Andi Zeqiri est le plus grand nom suisse à évoluer en Belgique. Le Lausannois joue à Genk depuis 2023, mais il a été prêté la saison dernière à un rival, le Standard de Liège, où il a réalisé une performance respectable avec 9 buts en championnat. Le prêt est désormais terminé, mais Andi Zeqiri n'a pas d'avenir à Genk. Où va-t-il rebondir?

Ces Suisses jouent en Belgique

Jupiler Pro League: Andi Zeqiri (Genk), Franck Surdez (Gent), Roggerio Nyakossi (Leuven), Marc Giger (Saint-Gilloise).

Challenger Pro League: Gabriel Barès (KAS Eupen).

Bulgarie

Kwadwo Duah (à gauche) a vécu une dernière saison compliquée. Photo: keystone-sda.ch

Kwadwo Duah entame déjà sa troisième saison à Ludogorets. Le Bernois a vu sa valeur marchande augmenter régulièrement en Bulgarie, bien qu'il ait été gêné par des blessures au cours de la saison écoulée. Il a tout de même marqué 11 buts et délivré une passe décisive. Arian Kabashi est lui titulaire en défense centrale au Botev Vratsa, où il réalise un très bon début de saison.

Ces Suisses jouent en Bulgarie

efbet Liga: Kwadwo Duah (Ludogorets), Arian Kabashi (Botev Vratsa), Bojan Milosavljevic (Lokomotiv Plovdiv), Aaron Appiah (Dobrich).

Danemark

Kevin Mbabu (à droite) s'est imposé comme titulaire au Danemark. Photo: keystone-sda.ch

La carrière de Kevin Mbabu a souvent été rythmée par les prêts. Mais le latéral genevois semble avoir trouvé son point d’ancrage au Danemark, du côté de Midtjylland. Arrivé à l’été 2024, il s’est immédiatement imposé comme titulaire indiscutable. Un autre Suisse évolue également en Superligaen: Nicolas Bürgy. L’ancien joueur des Young Boys avait d’abord rejoint Viborg en prêt en 2022, avant d’y signer définitivement. Après trois saisons réussies, le défenseur central a été transféré à Odense en février dernier.

Ces Suisses jouent au Danemark

Superliga: Kevin Mbabu (Midtjylland), Nicolas Bürgy (Odense).

Grèce

Dereck Kutesa a quitté Servette libre de tout contrat cet été. Il évolue désormais sous les couleurs de l'AEK Athènes en Grèce. Photo: keystone-sda.ch

À Genève, l’hiver 2025 a été marqué par le feuilleton Dereck Kutesa. L’attaquant souhaitait quitter Servette, mais a refusé une offre de plusieurs millions en provenance d’Al Ahly, en Egypte. Conséquence: Thomas Häberli l’a relégué sur le banc, prétextant maladroitement des choix tactiques, avant de le réintégrer dans son onze de départ. Finalement, Servette n’a rien perçu pour son joueur, parti libre cet été à l’AEK Athènes. Kutesa y a signé jusqu’en 2028 et devient le seul Suisse à évoluer dans l’élite grecque.

Pays-Bas

La saison dernière, Jordan Lotomba était absent en raison d'une fracture du tibia, mais il est maintenant de retour sur le terrain. Photo: keystone-sda.ch

Le latéral droit de l'équipe nationale Jordan Lotomba a vécu une saison horrible l'an dernier au Feyenoord Rotterdam. Après avoir quitté Nice pour le club néerlandais, il a été directement titulaire avant de subir une blessure à la cuisse, pour ensuite se fracturer le bas de la jambe deux semaines après son retour et manquer le reste de la saison. Mais il est maintenant de retour sur le terrain. Un deuxième Suisse joue aux Pays-Bas: Ryan Fosso (Fortuna Sittard).

Ces Suisses jouent aux Pays-Bas

Eredivisie: Jordan Lotomba (Feyenoord), Ryan Fosso (Sittard).

Keuken Kampioen Divisie: Labinot Bajrami (Helmond).

Hongrie

Stefan Gartenmann est titulaire à Ferencvaros. Photo: Getty Images

Stefan Gartenmann joue depuis une saison à Ferencvaros, où il vient de fêter le titre de champion et jouera l'Europa League cette saison. Auparavant, le défenseur central né au Danemark a joué à Midtjylland, et a été entre-temps prêté à Aberdeen en Écosse. Il a découvert l'équipe nationale suisse en début d'année, mais n'a pas été retenu pour le début des qualifications en ce mois de septembre. Quentin Maceiras est lui titulaire indiscutable au poste de latéral droit de la Puskas Akademia, une équipe qui joue systématiquement le haut de tableau et en Europe. Il est l'un des cadres de l'équipe.

Ces Suisses jouent en Hongrie

Nemzeti Bajnoksag: Stefan Gartenmann (Ferencvaros), Quentin Maceiras (Puskas Akademia), Dejan Djokic (Debrecen).

Ces Suisses jouent aussi en Europe

Nikita Vlasenko (Biélorussie, Dzerzhinsk), Lavdim Zumberi (Kosovo, Feronikeli), Taulant Lutfiu (Kosovo, Llapi), Devid Ademaj (Kosovo, Feronikeli), Anel Husic (Croatie, Rijeka), Yannick Touré (Croatie, Osijek), Kemal Ademi (Croatie, Osijek), David Mistrafovic (Croatie, Posusje), Florent Shehu (Croatie, Opatija), Leo Peric (Croatie, Dugopolje), Tresor Samba (Lettonie, Liepaja), Merlin Hadzi (Malte, Hamrun), Edvin Osmani (Macédoine du Nord, Struga), Loris Mettler (Norvège, Sandefjord), Ardian Bajrami (Norvège, Skeid), Nico Maier (Autriche, Linz), Enrique Aguilar (Autriche, RB Salzburg), Yannick Cotter (Autriche, Bregenz), Mathew Collins (Autriche, Austria Salzburg), Filip Stojilkovic (Pologne, Cracovia), Marco Burch (Pologne, Legia Varsovie), Roberto Alves (Pologne, Radomiak) João Oliveira (Pologne, Gdynia), Raoul Giger (Pologne, Wisla Cracovie), Roméo Beney (Portugal, Familicão), Giovani Bamba (Portugal, Vizela), Jasper van der Werff (Roumanie, Cluj), Dimitri Oberlin (Roumanie, Sepsi), Adler Da Silva (Slovaquie, Bratislava), Marko Simic (Slovénie, Gorica), Louis Lurvink (République tchèque, Pardubice), Christopher Lungoyi (Turquie, Gaziantep), Levent Gülen (Turquie, Sanliurfaspor), Tobias Schättin (Chypre, Anorthosis), Chris Kablan (Chypre, Akritas).