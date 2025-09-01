Le dernier jour du mercato promet toujours de nombreux transferts de joueurs à travers l'Europe. Petit florilège des transactions marquantes de ce lundi.

Alexander Isak jouera bien pour Liverpool cette saison.

C’était un long et mouvementé bras de fer entre Newcastle United et le FC Liverpool. Après l’arrivée du jeune attaquant allemand Nick Woltemade, Newcastle laisse désormais partir sa superstar et le prochain coup de tonnerre du mercato estival est donc acté.

Pour la somme colossale de 141 millions de francs, le transfert d’Isak égale celui de Wirtz à Liverpool et propulse encore davantage les dépenses déjà astronomiques des Reds. À Liverpool, le Suédois a signé un contrat de six ans.

Adrien Rabiot s'en va au Milan

L'international français Adrien Rabiot, sommé par l'OM de trouver un nouveau club après une violente altercation avec un coéquipier, s'est engagé pour trois ans avec l'AC Milan, a annoncé lundi le club italien.

«L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature d'Adrien Rabiot de l'Olympique Marseille qui a signé un contrat expirant le 30 juin 2028», a détaillé le club lombard dans son communiqué. Le milieu de 30 ans a déjà évolué dans le Championnat d'Italie sous le maillot de la Juventus de 2019 à 2024.

L'attaquant international français Randal Kolo Muani a pour sa part été prêté pour la saison 2025/26 par le PSG à Tottenham, ont annoncé les deux clubs lundi, au dernier jour du mercato estival. Aucune option d'achat n'est mentionnée concernant le joueur de 26 ans, sous contrat avec le champion de France depuis 2023 et déjà prêté la saison dernière à la Juventus.

Gros coup de Naples

Le champion d'Italie en titre, Naples s'est offert lundi l'attaquant danois de Manchester United Rasmus Hojlund en conclusion de son ambitieux mercato estival. «Rasmus Hojlund de Manchester United a rejoint Naples sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat», a indiqué dans son communiqué le Napoli.

Selon la presse italienne, Naples s'est engagé à débourser 70 millions d'euros pour l'international danois qui n'a pas réussi à s'imposer à Manchester United. Hojlund, 22 ans, a inscrit 26 buts en 95 matches toutes compétitions confondues pour les «Red Devils», mais a souvent déçu, au point de ne plus faire partie des plans de Ruben Amorim cet été.

Boniface quitte Leverkusen

L'attaquant international nigérian Victor Boniface a été prêté pour la saison 2025/26 par le Bayer Leverkusen au Werder Brême, ont annoncé les deux clubs de Bundesliga lundi lors de la dernière journée du marché des transferts.

Victor Boniface est arrivé à Leverkusen à l'été 2023 en provenance de l'Union Saint-Gilloise et a décroché le titre de champion d'Allemagne avec le «Werkself» à l'issue de la saison quasi parfaite (une seule défaite en finale de la Ligue Europa en 53 matches disputés en 2023/24, premier club allemand à boucler une saison de championnat sans défaite). Le Nigérian de 24 ans a inscrit 21 buts lors de sa première saison à Leverkusen et 11 lors de l'exercice 2024/25.

Le Bayern engage bien Jackson

Nicolas Jackson (24) se trouvait déjà à Munich lorsque son transfert imminent au Bayern a été annulé. Mais lors du dernier jour du mercato, nouveau retournement de situation. Comme Chelsea rappelle Marc Guiu (19) de son prêt, le club londonien accepte finalement de laisser partir Jackson. Le recordman allemand des titres de champion verse un peu plus de 15 millions d’euros pour un prêt d’un an. Ensuite, le Bayern disposera d’une obligation d’achat fixée à 65 millions.

Le défenseur Benjamin Pavard, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, a signé un contrat avec l'OM dans les dernières minutes du mercato, a appris lundi l'AFP auprès d'une source ayant connaissance des discussions. Le Français, 29 ans, jouait depuis deux ans à l'Inter Milan après avoir évolué pendant quatre saisons au Bayern Munich. Il compte 55 sélections en équipe de France, avec laquelle il a gagné la Coupe du monde 2018 et été finaliste de celle de 2022. Son arrivée est un renfort de prestige pour l'OM, qui a perdu Adrien Rabiot, autre international français, transféré lundi à l'AC Milan.

L'OM se renforce

L'OM, lancé dans une dernière journée de mercato frénétique, a annoncé lundi la signature du latéral gauche italo-brésilien Emerson Palmieri, qui arrive de West Ham. Emerson, qui est âgé de 31 ans, vient renforcer un poste peu fourni à l'OM, avec seul le Genevois Ulisses Garcia comme seul spécialiste, en plus de Facundo Medina, arrière central qui peut jouer à gauche. Il a signé avec les Phocéens un contrat de deux ans, pour un montant qui n'a pas été précisé.

Né et formé au Brésil, Emerson s'est révélé en Europe avec des passages réussis à Palerme et à l'AS Rome, en Serie A. Il a ensuite évolué en Angleterre, à Chelsea et West Ham. Il a également joué une saison à Lyon, en 2021-2022. Naturalisé italien en 2017, il a porté le maillot de la Nazionale à 29 reprises et a gagné l'Euro-2021 avec sa sélection.

Crystal Palace pose plus de 26 millions pour un jeune de 19 ans

Le défenseur central ou milieu défensif français Jaydee Canvot a rejoint lundi Crystal Palace après une vente possiblement record pour Toulouse, avec qui le joueur de 19 ans a découvert la Ligue 1 la saison passée.

Les «Eagles» ont déboursé 23 millions de livres (environ 26,5 millions d'Euros) d'après RMC et «L'Equipe», un montant supérieur à celui payé par West Ham en 2018 pour le défenseur toulousain Issa Diop (25 millions). Celui que le TFC décrit comme «l'archétype du joueur moderne par son gabarit, sa puissance et son aisance balle au pied», a signé un contrat de quatre ans.

Jadon Sancho (25) a déjà joué deux fois pour le Borussia Dortmund. Et cet été encore, le BVB aurait manifesté de l’intérêt pour l’ailier anglais. Mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé. C’est donc seulement le dernier jour du mercato que l’avenir de Sancho a été fixé : il rejoint Aston Villa sous forme de prêt d’un an.