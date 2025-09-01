Le gardien fribourgeois Yvon Mvogo pensait quitter Lorient pour trouver mieux, mais, faute de propositions, a dû se résoudre à prolonger avec le club de bas de tableau de Ligue 1, qui vient de subir une très humiliante défaite 1-7.

Yvon Mvogo ne rejoindra pas l'équipe nationale ce lundi, contrairement à ce qui était prévu. Photo: TOTO MARTI

Blick Sport

Yvon Mvogo ne voulait pas rester à Lorient cet été. Le gardien fribourgeois, âgé de 31 ans, pensait que le club breton était trop petit pour lui, il cherchait un. nouveau défi, ailleurs. Mais la réalité du marché a rattrapé le troisième gardien de l'équipe de Suisse, qui ne s'est vu proposer aucun défi à la hauteur de ses attentes et de ses envies. Même en étant libre, il n'a reçu aucune offre susceptible de l'intéresser.

Et vu que Lorient patauge en ce début de saison, avec notamment une défaite 1-7 face à Lille samedi, la panique s'est emparée du club breton, qui est revenu vers son ancien gardien et lui a proposé un nouveau contrat. Celui-ci l'a rappelé en urgence et lui a offert un contrat de deux ans, que le gardien a accepté malgré ses velléités initiales de départ. Les supporters du club breton n'ont d'ailleurs pas manqué de le lui rappeler.

Ce retour en arrière permettra au moins à Yvon Mvogo de rejouer, lui qui était sans club et avait été appelé tout de même par Murat Yakin pour le rassemblement qui commence ce lundi. Le sélectionneur avait mis en avant les qualités sociales du Fribourgeois, notamment sa bonne humeur et son attitude positive, pour justifier sa sélection alors qu'il était sans employeur, une situation rarissime dans le football professionnel.

Mais, surprise, maintenant qu'il a un club, Yvon Mvogo n'est... plus sélectionné! L'ASF a en effet communiqué ce lundi que le gardien ne viendrait pas au rassemblement et serait remplacé par Pascal Loretz. Lorient, en grande difficulté en ce début de championnat, compte visiblement sur lui pour les deux semaines d'entraînement à venir. Yvon Mvogo a donc décliné l'invitation de l'équipe nationale et restera à disposition de son club officiellement en raison de «sa situation contractuelle particulière». Une justification étrange, mais qui est celle avancée.