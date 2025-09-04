Dernière mise à jour: il y a 28 minutes

Le Suisse Florian Thürler entre dans l'histoire du football avec sa collection record de 1047 maillots de Liverpool. Cette collection unique, certifiée par un notaire, retrace l'histoire des Reds des années 1950 à aujourd'hui.

1/5 Le Suisse Florian Thürler, originaire de Bienne, a marqué l’histoire du football de façon insolite. Photo: Harold Cunningham Photography

Blick Sport

Si chacun fête son anniversaire à sa manière, le Suisse Florian Thürler, originaire de Bienne, a choisi de marquer l’histoire du football de façon insolite. Le 31 août dernier, pour son soixantième anniversaire, il a exposé sur la pelouse du stade de football de Macolin une collection unique de 1047 maillots de Liverpool.

Le Suisse établi ainsi un record mondial pour la plus grande collection de maillots d’un même club détenue par une seule personne, comme l’a rapporté L’Équipe.

Pour officialiser cet exploit, Florian Thürler a fait appel à un notaire, chargé de certifier la véracité de ce record. «Par maillot, on entend bien sûr les tenues officielles, mais aussi quelques vestes d’entraînement et t-shirts estampillés Liverpool», a précisé le représentant à TeleBielengue.

De 1950 à 2025

La collection retrace plusieurs décennies de l’histoire des Reds, allant des premiers triomphes européens dans les années 1970, à des pièces rares des années 1950, en passant par les maillots portés par Mohamed Salah depuis 2017. Chaque pièce reflète le dévouement de Florian Thürler pour le club anglais, malgré la distance qui le sépare de Liverpool.

Cet événement a également été l’occasion pour Florian Thürler de partager avec d’autres amateurs de football. Et si certains saluent sa détermination, d’autres s’interrogent sur le coût et la pertinence d’une telle collection. Quoi qu’il en soit, le Biennois entre dans les livres d’histoire du football et dans le Guiness Book des records.