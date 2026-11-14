Murat Yakin ne fait pas de cadeaux aux nouveaux, quitte à déplaire

Où est Alvyn Sanches? Et Winsley Boteli? Murat Yakin est confronté en ce moment à un changement de génération au sein de l'équipe de Suisse, qu'il impulse volontiers, mais ce n'est pas pour autant qu'il ouvre les portes en grand aux nouveaux. Quitte à déplaire à une partie de l'opinion publique.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Toujours les mêmes!» Voici ce qu'ont soupiré de nombreux supporters de la Nati ce vendredi soir, en découvrant la composition de l'équipe choisie par Murat Yakin pour défier la Slovénie à Maribor. Pourquoi Winsley Boteli est-il en tribunes et Alvyn Sanches sur le banc? Pourquoi ne pas tester un nouveau défenseur central à la place de Nico Elvedi ou de Manuel Akanji? Pourquoi ne pas continuer avec Ardon Jashari, puisque Granit Xhaka n'est pas là? Et que fait Breel Embolo en pointe alors que Zeki Amdouni a été brillant en octobre? L'occasion aurait été belle de lancer plusieurs jeunes et pas juste, par nécessité, Sascha Britschgi et Zachary Athekame aux deux postes de latéraux, aurait-on pu être tenté de penser. Mais ce raisonnement a des limites. Et Murat Yakin les a clairement exprimées.

Une priorité sportive

La priorité pour le sélectionneur a toujours été d'assurer la remontée dans le groupe A de la Ligue des Nations après la très décevante relégation de 2024 et, pour ce faire, la Nati avait besoin d'un point, qu'elle est venue chercher avec une composition d'équipe solide à mi-terrain. Denis Zakaria, Remo Freuler, Michel Aebischer et Fabian Rieder en soutien de Dan Ndoye et de Breel Embolo, voilà qui ne respire pas la créativité, et il aurait été tentant de voir Alvyn Sanches quelque part là au milieu, mais Murat Yakin a fait le choix de la fiabilité, sans grande prise de risques.

Pas de risques à mi-terrain!

Il est sans doute possible, et même raisonnable, de reprocher au sélectionneur de ne pas avoir osé un peu plus, mais la cohérence et l'objectivité imposent de considérer qu'il a pleinement réussi l'objectif qui lui était assigné dans cette édition de la Ligue des Nations: remonter. Et il l'a réussi avant même le dernier match, lundi à Saint-Gall face à l'Ecosse. Que les critiques auraient été fortes si la Nati s'était inclinée ce vendredi avec une équipe expérimentale... Murat Yakin, clairement, a voulu écarter ce scénario et a tranché dans ce sens au moment de choisir les onze noms appelés à débuter.

De nouveaux latéraux, quand même

Le renouvellement de génération a cependant bel et bien été enclenché sur les flancs de la défense après la Coupe du monde, du fait de la retraite internationale de Silvan Widmer surtout, et Murat Yakin a eu la bonne idée de ne pas chercher à bricoler, en titularisant Denis Zakaria ou Michel Aebischer sur les côtés par exemple, ce qu'il fait dans les grands tournois quand il a besoin de résultats immédiats.

Sur les cinq premiers matches, Sascha Britschgi et Zachary Athekame ont pu montrer leurs qualités et Murat Yakin a estimé qu'il était préférable de les entourer d'expérience. Lundi face à l'Ecosse dans un match désormais sans enjeu comptable, sans doute lancera-t-il un jeune en défense centrale, mais le faire à Maribor ce vendredi avec deux latéraux aussi inexpérimentés avec la Nati n'aurait été un cadeau pour personne. Il est permis d'estimer qu'il s'agit là d'une gestion intelligente et raisonnable de la part du sélectionneur national.

Un message pour Winsley Boteli?

Et devant? Zeki Amdouni aurait sans doute débuté s'il n'avait pas été blessé dernièrement avec Burnley, et le point le plus sensible aujourd'hui concerne Winsley Boteli, auquel il est permis de penser que le sélectionneur a fait passer un message en le laissant en tribunes. «Il a des qualités et il va pouvoir les montrer avec un peu de patience», a verbalisé le technicien après la rencontre en Slovénie, en indiquant qu'il avait quatre avant-centres pour ce match et qu'il avait donc fallu faire des choix: Cédric Itten, Breel Embolo, Zeki Amdouni et lui. Mais il est tout aussi vrai que le sélectionneur a été mis au courant par son staff d'un échauffement un peu nonchalant de Winsley Boteli lors du rassemblement précédent, son premier, et qu'il a également voulu lui signifier que ses sorties médiatiques auraient pu être un peu plus empreintes d'humilité. En le laissant en tribunes ce vendredi à Maribor, le sélectionneur voulait-il tester son mental et observer sa réaction? Sans doute un peu. Et il sera dès lors intéressant de voir le rôle qu'il lui accordera lundi à Saint-Gall, maintenant que Dan Ndoye, par exemple, a déjà quitté le rassemblement.

Des cadeaux pour les vieux, pas pour les jeunes

Murat Yakin le sait: sa communication externe serait plus facile et il serait plus populaire à court terme dans l'opinion publique s'il accordait plus de temps aux jeunes, mais il a choisi sa voie et celle-ci consiste à leur montrer qu'une place dans le onze de la Nati se mérite et que la hiérarchie interne compte énormément à ses yeux, ce qui est difficilement critiquable. Les cadeaux, ils les réserve aux joueurs déjà bien établis, comme Ricardo Rodriguez, lequel fêtera sa 150e sélection lundi grâce aux vingt secondes offertes par le sélectionneur ce vendredi. Les jeunes, eux, devront faire leurs preuves avant d'en recevoir.