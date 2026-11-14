Dan Ndoye peut rentrer à Nottingham, la Nati fera sans lui lundi

Dan Ndoye a obtenu l'autorisation de retrouver Nottingham dès ce samedi plutôt que de rester à disposition de la Nati. Le match de lundi face à l'Ecosse permettra à Murat Yakin de tester d'autres options offensives.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin l'a dit dès la fin du match nul entre la Slovénie et la Suisse (0-0), vendredi à Maribor: le sélectionneur allait se montrer pragmatique et évaluer la situation de ses joueurs au cas par cas.

«On ne va pas changer onze joueurs au coup d'envoi lundi contre l'Ecosse, c'est exclu. Mais il y aura des discussions avec les clubs et des adaptations. Je ne sais pas encore précisément lesquelles», a expliqué le sélectionneur, en indiquant que, par exemple, Alvyn Sanches pourrait être amené à débuter dans ce match certes officiel, mais sans influence sur le classement final de la Nati, assurée de terminer en tête avant même le coup d'envoi.

Une décision prise en accord avec Nottingham

Si les forfaits de Gregor Kobel et de Manuel Akanji, par exemple, sont attendus, le premier à avoir été officialisé est celui de Dan Ndoye.

«Après avoir assuré la promotion en Ligue A de l’UEFA Nations League, Dan Ndoye quittera la Nati cet après-midi. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la gestion de sa charge de travail et a été prise en accord avec son club, Nottingham Forest», écrit ainsi l'ASF dans un communiqué.