La Nati, solide à Maribor, fête son retour dans l'élite du football européen

La Nati a obtenu le point du match nul (0-0) ce vendredi à Maribor et officiellement validé ce qui ne faisait plus aucun doute après ses quatre premières victoires: son retour en division A de la Ligue des Nations.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Au revoir (adieu?), la Macédoine du Nord, l'Ecosse et la Slovénie! En venant prendre un point à Maribor ce vendredi (0-0), la Nati a officiellement validé son retour dans le groupe A de la Ligue des Nations et pourra désormais affronter l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne tous les deux ans, si elle a la bonne idée de se maintenir à ce niveau bien entendu.

Peu d'occasions de part et d'autre

Rien ne fut simple dans le chaudron de Maribor, où 11'000 Slovènes ont poussé leur équipe dans un stade à guichets fermés, face à 450 supporters helvètes eux aussi très motivés. L'ambiance a été belle et le match à vrai dire un peu moins. De l'envie, il y en avait, même si Breel Embolo a été très loin de se faire mal dans les duels, mais cette rencontre a débouché sur peu d'occasions nettes, même si Dan Ndoye et Denis Zakaria auraient pu ouvrir la marque en première période avec plus de réussite.

La bonne entrée de Zeki Amdouni

La Suisse a bien commencé le match, d'ailleurs, montrant bien plus de maîtrise que les Slovènes, mais ceux-ci sont montés en puissance autour de la demi-heure et la rencontre s'est alors équilibrée. Gregor Kobel a même dû réaliser un petit miracle au coeur de la deuxième période pour garder le score à 0-0 et donc assurer la montée dans le groupe A. Dan Ndoye a même eu la balle de match à la 79e, mais son tir est passé de peu à côté de la cage de Jan Oblak après un bon service de Zeki Amdouni, bien plus efficace et dangereux en trente minutes que Breel Embolo en soixante.

Voilà donc la Nati officiellement de retour dans l'élite du football mondial avant même le dernier match, lundi à Saint-Gall face à l'Ecosse, victorieuse ce vendredi 2-1 de la Macédoine du Nord à Glasgow grâce à un doublé de John McGinn, le coéquipier de Johan Manzambi à Aston Villa.