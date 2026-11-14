Voici pourquoi Ricardo Rodriguez a joué vingt secondes vendredi à Maribor

Murat Yakin a procédé à cinq changements lors du 0-0 contre la Slovénie. Deux d'entre eux ont une saveur toute particulière pour les joueurs concernés, même si Ricardo Rodriguez n'a joué que... vingt secondes!

Lucas Werder et Tobias Wedermann

Le match nul et vierge contre la Slovénie ne restera pas dans les mémoires de beaucoup de supporters suisses. Pour Samuel Ballet, en revanche, cette soirée à Maribor restera inoubliable. Entré à la 87e minute à la place de Dan Ndoye, l'ailier de 25 ans a fêté sa toute première sélection avec la Nati. «Un rêve qui devient réalité. Je l'attendais depuis si longtemps», confie le néophyte après cette brève apparition.

Durant les quelques minutes qu'il a passées sur le terrain, le Bernois n'a toutefois guère eu l'occasion de se mettre en évidence. «Nous savions que les Slovènes allaient rester regroupés derrière. Pour un joueur offensif, c'est toujours compliqué lorsqu'il y a peu d'espaces. J'ai essayé de faire de mon mieux», résume-t-il.

Sa mère et sa sœur auront droit à leur maillot

En début de semaine, Ballet avait raconté qu'après avoir appris sa convocation par Murat Yakin, il avait appelé en premier sa mère et sa sœur. Toutes deux pourront désormais recevoir l'un de ses premiers maillots de la Nati. «J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, je pouvais en ramener deux à la maison, et encore deux lundi», explique-t-il. «Je sais déjà à qui je vais les donner. Ma mère et ma sœur en auront certainement un chacune.»

Ricardo Rodriguez a lui aussi distribué quelques maillots au fil de ses plus de quinze années passées en équipe nationale. Mais après avoir disputé son dernier match avec le Torino à la mi-octobre, avant d'être stoppé par une déchirure à un tendon, le latéral gauche a vu Sascha Britschgi lui être préféré contre la Slovénie. Il n'est toutefois pas resté sur le banc jusqu'au bout. Juste avant le coup de sifflet final, il a remplacé Fabian Rieder.

Ricardo Rodriguez à une sélection d'un cap historique

Le Zurichois n'aura passé qu'une vingtaine de secondes sur la pelouse, peut-être même moins, avant que l'arbitre belge Jasper Vergoote ne mette un terme à la rencontre. Cette entrée en jeu n'en revêt pas moins une importance particulière. Ricardo Rodriguez compte désormais 149 sélections avec la Suisse. Lundi, à Saint-Gall contre l'Écosse, il aura l'occasion de devenir le deuxième joueur de l'histoire de la Nati à atteindre la barre des 150 matches internationaux, après Granit Xhaka.

«Je voulais lui faire un petit cadeau», explique Murat Yakin à propos de ce changement tardif. À ce moment-là, la Suisse maîtrisait parfaitement la rencontre et le résultat lui convenait parfaitement. «C'est un joueur qui a énormément donné et qui va bientôt atteindre un cap incroyable. Lorsque l'occasion se présente, comme aujourd'hui, il est tout à fait normal de lui offrir ce moment.»

Après avoir assuré sa promotion en Ligue A grâce à ce match nul en Slovénie, la Nati pourrait donc offrir une nouvelle occasion de célébrer lundi. Pour Ricardo Rodriguez, cette fois, le cadeau prendra la forme d'une 150e sélection.