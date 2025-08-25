Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

À une semaine de la clôture du mercato estival, les clubs européens s'activent pour finaliser les derniers transferts. Des négociations cruciales et des rebondissements sont attendus.

Voici les dossiers chauds de la dernière semaine du Mercato

1/5 Alexander Isak a exprimé son souhait de quitter Newcastle. Photo: keystone-sda.ch

À une semaine de la fermeture du mercato estival, clubs, agents et joueurs s’activent pour boucler les derniers transferts. Selon RMC Sport, les prochains jours s’annoncent décisifs, avec des négociations de dernière minute et des rebondissements inattendus.

Le mercato des cinq grands championnats européens se termine le lundi 1er septembre à 20h, sauf en Espagne où la clôture est fixée à 23h59. Entre recrutements précipités et négociations avortées, cette dernière ligne droite pourrait bouleverser la saison à venir.

1 Alexander Isak en conflit avec Newcastle

Alexander Isak a exprimé son souhait de quitter Newcastle et refuse de jouer tant qu’un transfert ne sera pas conclu. Liverpool, initialement intéressé, pourrait abandonner la piste après avoir recruté Hugo Ekitike. Si aucun accord n’est trouvé, le retour d’Isak dans l’effectif des Magpies semble compromis.

2 Adrien Rabiot et l’OM: une réconciliation possible?

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot figure sur la liste des transferts du club depuis son altercation avec un coéquipier. Cependant, l’entraîneur Roberto De Zerbi a laissé entrevoir une porte ouverte après la victoire contre le Paris FC (5-2): «Même s’il a fait une erreur, j’espère… qu’il y aura la possibilité de réparer les choses», a-t-il déclaré.

Adrien Rabiot aurait déjà présenté ses excuses en interne, mais devra également s’exprimer publiquement pour calmer les tensions, notamment celles provoquées par sa mère. Parallèlement, l’OM explore d’autres options, notamment Dani Ceballos du Real Madrid, selon RMC Sport.

3 Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG

Écarté pour la Supercoupe d’Europe, Gianluigi Donnarumma a annoncé son intention de quitter le PSG. L’entraîneur Luis Enrique lui préfère Lucas Chevalier. Manchester City, en cas de départ d’Ederson, pourrait accueillir le gardien italien. Selon Fabrizio Romano, un accord personnel serait déjà trouvé, et une offre proche de 50 millions d’euros (47 millions de francs) pourrait suivre.

4 Manuel Akanji, au cœur des rumeurs

Manuel Akanji, défenseur central suisse de Manchester City, se trouve au centre de plusieurs spéculations à l’approche de la clôture du mercato estival. Selon Fabrizio Romano, expert en transferts, Galatasaray serait proche d’un accord pour un transfert permanent, avec une indemnité estimée à environ 15 millions de livres (environ 16,4 millions de francs). Ce transfert permettrait au joueur de 30 ans d’obtenir un rôle de titulaire régulier, tout en offrant à Manchester City une opportunité d’alléger son effectif.

5 Christopher Nkunku pourrait retourner en Bundesliga

En manque de temps de jeu à Chelsea, Christopher Nkunku pourrait rejoindre le Bayern Munich. Le club bavarois souhaite un prêt, mais Chelsea privilégie une vente. Ce transfert pourrait débloquer l’arrivée de Xavi Simons à Londres.

6 Tottenham cible Savinho

Tottenham s’intéresse à Savinho, ailier de Manchester City. Une offre de plus de 70 millions d’euros (65 millions de francs) a été rejetée, mais les Spurs pourraient revenir avec une proposition supérieure à 80 millions.

7 Jonathan Clauss au Bayer Leverkusen

Désireux de quitter Nice, Jonathan Clauss est courtisé par le Bayer Leverkusen, qui a perdu un bon nombre de ses cadres. L’offre actuelle n’a pas convaincu le club azuréen, qui envisage Hamari Traoré comme remplaçant potentiel.

Autres dossiers à suivre

Parmi les autres mouvements à surveiller: Rasmus Hojlund vers Naples, Julio Enciso à Strasbourg, et Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG pour le Qatar, selon RMC Sport. Les derniers jours du mercato s’annoncent cruciaux pour de nombreux clubs et joueurs.