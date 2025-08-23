Adrien Rabiot semblait n'avoir aucune chance de rejouer un jour à l'Olympique de Marseille. Mais tout va très vite dans le football... Samedi soir, son entraîneur Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un éventuel retour du milieu de terrain français.

Roberto De Zerbi a-t-il changé d'avis? Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Fébrile et empêtré dans l'affaire Rabiot, à qui Roberto De Zerbi a tendu la main, l'OM a peiné pour se défaire du Paris FC (5-2) samedi, mais a pu compter sur ses jeunes et sur son «ancien», Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air.

La crise est arrivée à Marseille avant même l'automne. Le championnat a repris depuis huit jours et l'OM est en plein dedans, après plusieurs jours à parler de bagarre plus que de football et à se demander s'il y a un avenir sans Adrien Rabiot.

L'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi semble lui-même avoir du mal à répondre à cette question. Car après avoir assuré vendredi qu'il n'y avait «pas d'autre issue» que la mise à l'écart définitive de Rabiot et Jonathan Rowe après leur «bagarre de bar» de la semaine dernière à Rennes, il a ouvert la porte samedi à une possible réconciliation.

«Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria, ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses», a ainsi déclaré De Zerbi en conférence de presse.

«La volonté de réparer doit être celle de tous. Il faut évaluer beaucoup de choses au plan humain. Mais je suis une bonne personne, et Adrien aussi. Il faut parfois faire un pas en arrière avec intelligence et humilité», a également expliqué l'entraîneur de l'OM.

La porte semble ouverte

Le retour de Rabiot dans l'effectif marseillais serait un spectaculaire rebondissement dans un dossier qui n'en a déjà pas manqué. Contactés par l'AFP samedi soir, la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, et leur avocat, n'avaient toutefois pas réagi dans l'immédiat, pas plus que l'état-major de l'OM.

En zone mixte, les joueurs ont également laissé la porte ouverte. «Adril c'est une personne que j'aime énormément et c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidés la saison dernière. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Ce sera une décision du coach et des dirigeants», a ainsi déclaré le jeune Bilal Nadir, l'un des principaux protagonistes de la victoire marseillaise samedi.