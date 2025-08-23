L'Olympique de Marseille a mis fin à sa semaine cauchemardesque en battant le Paris FC (5-2) ce samedi. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont souffert pour arracher ces trois points! Il a fallu un très grand Pierre-Emerick Aubameyang pour y parvenir.

Photo: AFP

AFP

L'Olympique de Marseille s'est relancé samedi en remportant contre le promu Paris FC (5-2) sa première victoire de la saison, pour son retour au stade Vélodrome lors de la deuxième journée, au terme d'une semaine agitée et marquée par l'affaire Rabiot.

Le Gabonais a inscrit un doublé dans un Vélodrome bouillant. Photo: AFP

Après avoir mené 2-0 grâce à Mason Greenwood sur penalty (18e) et Pierre-Emerick Aubameyang (2-0, 25e), l'OM a vu le PFC revenir par Ilan Kebbal (28e) et sa recrue Moses Simon (2-2, 58e) mais a repris le large en fin de match grâce à «PEA» (73e), Pierre-Emile Hojbjerg (81e) et Robinio Vaz (90e+6), malgré un pénalty manqué par Mason Greenwood (85e).