Photo: AFP
AFP
L'Olympique de Marseille s'est relancé samedi en remportant contre le promu Paris FC (5-2) sa première victoire de la saison, pour son retour au stade Vélodrome lors de la deuxième journée, au terme d'une semaine agitée et marquée par l'affaire Rabiot.
Le Gabonais a inscrit un doublé dans un Vélodrome bouillant.
Photo: AFP
Après avoir mené 2-0 grâce à Mason Greenwood sur penalty (18e) et Pierre-Emerick Aubameyang (2-0, 25e), l'OM a vu le PFC revenir par Ilan Kebbal (28e) et sa recrue Moses Simon (2-2, 58e) mais a repris le large en fin de match grâce à «PEA» (73e), Pierre-Emile Hojbjerg (81e) et Robinio Vaz (90e+6), malgré un pénalty manqué par Mason Greenwood (85e).
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
2
2
6
2
Olympique Marseille
2
2
3
3
AS Monaco
1
2
3
4
Olympique Lyonnais
1
1
3
4
Stade Rennais
1
1
3
4
RC Strasbourg
1
1
3
4
Toulouse FC
1
1
3
8
AJ Auxerre
0:1
2
0
3
8
Angers SCO
2
0
3
8
OGC Nice
1:0
2
0
3
11
Lille OSC
1
0
1
11
Stade Brestois
1
0
1
13
FC Lorient
1
-1
0
13
FC Metz
1
-1
0
13
FC Nantes
1
-1
0
13
RC Lens
1
-1
0
17
Le Havre AC
1
-2
0
18
Paris FC
2
-4
0
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation