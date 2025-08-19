Manuel Akanji va-t-il rejoindre Galatasaray?

Manuel Akanji était sur le banc lors du premier match de Manchester City cette saison.
Photo: AFP
Blick Sport
Manuel Akanji était sur le banc pendant 90 minutes lors de la victoire éclatante de Manchester City en ouverture de Premier League (4-0 contre Wolverhampton). Faut-il y voir le signe que la star de la Nati est sur le départ? Selon Fabrizio Romano, Galatasaray a contacté le club anglais pour négocier le transfert du défenseur suisse.
Selon certaines informations, l'agent du joueur serait déjà en contact avec le club turc. Akanji lui-même n'aurait pas encore pris de décision définitive quant à son intention de rejoindre Istanbul. Une chose est sûre, Galatasaray nourrit de grandes ambitions et a déjà recruté Victor Osimhen et Leroy Sané cet été. Un dossier à suivre de près.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
1
4
3
2
Sunderland AFC
1
3
3
2
Tottenham Hotspur FC
1
3
3
4
Liverpool FC
1
2
3
5
Nottingham Forest
1
2
3
6
Arsenal FC
1
1
3
6
Leeds United
1
1
3
8
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
8
Fulham FC
1
0
1
10
Aston Villa
1
0
1
10
Chelsea FC
1
0
1
10
Crystal Palace FC
1
0
1
10
Newcastle United FC
1
0
1
14
Everton FC
1
-1
0
14
Manchester United FC
1
-1
0
16
AFC Bournemouth
1
-2
0
17
Brentford FC
1
-2
0
18
Burnley FC
1
-3
0
18
West Ham United FC
1
-3
0
20
Wolverhampton Wanderers FC
1
-4
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation