Manuel Akanji va-t-il rejoindre Galatasaray?

La star de la Nati Manuel Akanji va-t-elle quitter Manchester City? Selon le très bien informé Fabrizio Romano, le joueur pourrait prendre la direction de la Turquie.

Manuel Akanji était sur le banc lors du premier match de Manchester City cette saison. Photo: AFP

Blick Sport

Manuel Akanji était sur le banc pendant 90 minutes lors de la victoire éclatante de Manchester City en ouverture de Premier League (4-0 contre Wolverhampton). Faut-il y voir le signe que la star de la Nati est sur le départ? Selon Fabrizio Romano, Galatasaray a contacté le club anglais pour négocier le transfert du défenseur suisse.

Selon certaines informations, l'agent du joueur serait déjà en contact avec le club turc. Akanji lui-même n'aurait pas encore pris de décision définitive quant à son intention de rejoindre Istanbul. Une chose est sûre, Galatasaray nourrit de grandes ambitions et a déjà recruté Victor Osimhen et Leroy Sané cet été. Un dossier à suivre de près.