DE
FR

Un Géorgien arrive en prêt
Le Lausanne-Sport se renforce avec un milieu du FC Bâle

En manque de temps de jeu à Bâle, le jeune milieu géorgien Gabriel Sigua est prêté à Lausanne jusqu’à la fin de la saison. Objectif: franchir un cap en Super League, avant de revenir au FCB où il reste sous contrat jusqu’en 2028.
Publié: 18:39 heures
Partager
Écouter
Lausanne se sert au FC Bâle et obtient le prêt de Gabriel Sigua jusqu'à la fin de la saison.
Photo: Marc Schumacher/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri Bäggli

Le FC Bâle a trouvé une solution pour Gabriel Sigua (20 ans), jugé en trop cette saison. Comme l’a révélé Blick, le club rhénan a prêté son jeune milieu géorgien au Lausanne-Sport jusqu’à la fin de l’exercice.

Sigua n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison et pourra engranger du temps de jeu du côté de la Tuilière. Il reste sous contrat avec le FCB jusqu’en 2028. À noter que Lausanne ne dispose d’aucune option d’achat dans le cadre de ce prêt.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
3
9
9
2
FC Thoune
FC Thoune
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Bâle
FC Bâle
4
1
6
5
Young Boys
Young Boys
4
-1
5
6
FC Lucerne
FC Lucerne
3
0
4
6
FC Zurich
FC Zurich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthour
FC Winterthour
3
-6
1
Tour final
Tour de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus