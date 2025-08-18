En manque de temps de jeu à Bâle, le jeune milieu géorgien Gabriel Sigua est prêté à Lausanne jusqu’à la fin de la saison. Objectif: franchir un cap en Super League, avant de revenir au FCB où il reste sous contrat jusqu’en 2028.

Le Lausanne-Sport se renforce avec un milieu du FC Bâle

Lausanne se sert au FC Bâle et obtient le prêt de Gabriel Sigua jusqu'à la fin de la saison. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Andri Bäggli

Le FC Bâle a trouvé une solution pour Gabriel Sigua (20 ans), jugé en trop cette saison. Comme l’a révélé Blick, le club rhénan a prêté son jeune milieu géorgien au Lausanne-Sport jusqu’à la fin de l’exercice.

Sigua n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison et pourra engranger du temps de jeu du côté de la Tuilière. Il reste sous contrat avec le FCB jusqu’en 2028. À noter que Lausanne ne dispose d’aucune option d’achat dans le cadre de ce prêt.