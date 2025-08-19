Après la défaite de l'OM face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une sérieuse altercation dans le vestiaire phocéen. Les deux joueurs ont été sanctionnés temporairement par le club.

Deux joueurs de l'OM en viennent aux mains dans le vestiaire

Après un seul match de Ligue 1 cette saison, la tension est déjà à son comble pour l'Olympique de Marseille. Photo: Getty Images

Blick Sport

L'Olympique de Marseille débute sa saison dans la tourmente. Après sa défaite 1-0 contre Rennes, dans les les tous derniers instants de la première journée de Ligue 1, une violente altercation a éclaté dans le vestiaire marseillais entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Selon plusieurs médias français, la tension était palpable dès la fin du match. Le gardien Geronimo Rulli a vivement critiqué certains coéquipiers, notamment Rowe, pour leur manque d'engagement. Rabiot est alors intervenu de manière agressive, allant jusqu'à saisir l'ailier anglais par le col. La situation a dégénéré plus tard dans la soirée.

Les deux joueurs sanctionnés

Alors que la plupart des joueurs avaient quitté le stade, Rowe est revenu dans le vestiaire et s'est jeté sur Rabiot. Les deux hommes en sont venus aux mains avant d'être séparés par le directeur du football Medhi Benatia. Face à ces événements, la direction de l'OM a rapidement sanctionné les deux joueurs en les écartant temporairement du groupe professionnel, indique RMC Sport. Cette décision ferme vise à apaiser les tensions au sein de l'effectif.

Si Rabiot pourrait réintégrer l'équipe dès le prochain match contre le Paris FC, l'avenir de Rowe à Marseille semble compromis. Un transfert de l'ailier anglais, déjà envisagé, paraît désormais inévitable après cet incident. Cet épisode révèle le climat explosif qui règne à l'OM dès le début de saison. Comme le souligne Foot Mercato, le club phocéen cultive la tension comme méthode de motivation, mais cette stratégie risquée pourrait se retourner contre lui. La défaite sportive s'est ainsi transformée en véritable crise interne. L'OM doit maintenant gérer les conséquences de ces événements tout en préparant la réception cruciale du Paris FC samedi. Le début de saison s'annonce déjà mouvementé pour les Marseillais.