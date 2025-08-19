DE
Début de saison compliqué
Deux joueurs de l'OM en viennent aux mains dans le vestiaire

Après la défaite de l'OM face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une sérieuse altercation dans le vestiaire phocéen. Les deux joueurs ont été sanctionnés temporairement par le club.
Après un seul match de Ligue 1 cette saison, la tension est déjà à son comble pour l'Olympique de Marseille.
Photo: Getty Images
Blick Sport

L'Olympique de Marseille débute sa saison dans la tourmente. Après sa défaite 1-0 contre Rennes, dans les les tous derniers instants de la première journée de Ligue 1, une violente altercation a éclaté dans le vestiaire marseillais entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Selon plusieurs médias français, la tension était palpable dès la fin du match. Le gardien Geronimo Rulli a vivement critiqué certains coéquipiers, notamment Rowe, pour leur manque d'engagement. Rabiot est alors intervenu de manière agressive, allant jusqu'à saisir l'ailier anglais par le col. La situation a dégénéré plus tard dans la soirée.

Les deux joueurs sanctionnés

Alors que la plupart des joueurs avaient quitté le stade, Rowe est revenu dans le vestiaire et s'est jeté sur Rabiot. Les deux hommes en sont venus aux mains avant d'être séparés par le directeur du football Medhi Benatia. Face à ces événements, la direction de l'OM a rapidement sanctionné les deux joueurs en les écartant temporairement du groupe professionnel, indique RMC Sport. Cette décision ferme vise à apaiser les tensions au sein de l'effectif.

Si Rabiot pourrait réintégrer l'équipe dès le prochain match contre le Paris FC, l'avenir de Rowe à Marseille semble compromis. Un transfert de l'ailier anglais, déjà envisagé, paraît désormais inévitable après cet incident. Cet épisode révèle le climat explosif qui règne à l'OM dès le début de saison. Comme le souligne Foot Mercato, le club phocéen cultive la tension comme méthode de motivation, mais cette stratégie risquée pourrait se retourner contre lui. La défaite sportive s'est ainsi transformée en véritable crise interne. L'OM doit maintenant gérer les conséquences de ces événements tout en préparant la réception cruciale du Paris FC samedi. Le début de saison s'annonce déjà mouvementé pour les Marseillais. 

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Monaco
AS Monaco
1
2
3
2
AJ Auxerre
AJ Auxerre
1
1
3
2
Angers SCO
Angers SCO
1
1
3
2
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
1
1
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
1
3
2
Stade Rennais
Stade Rennais
1
1
3
2
RC Strasbourg
RC Strasbourg
1
1
3
2
Toulouse FC
Toulouse FC
1
1
3
9
Lille OSC
Lille OSC
1
0
1
9
Stade Brestois
Stade Brestois
1
0
1
11
FC Lorient
FC Lorient
1
-1
0
11
FC Metz
FC Metz
1
-1
0
11
FC Nantes
FC Nantes
1
-1
0
11
OGC Nice
OGC Nice
1
-1
0
11
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
11
Paris FC
Paris FC
1
-1
0
11
RC Lens
RC Lens
1
-1
0
18
Le Havre AC
Le Havre AC
1
-2
0
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
