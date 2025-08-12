Le PSG écarte l'un de ses héros, l'incompréhension règne

Le PSG et Gianluigi Donnarumma sont en pleine rupture. Le gardien italien, héros de la victoire en Ligue des champions il y a deux mois, n'a pas été convoqué pour la Supercoupe. Luis Enrique envoie un message clair en privilégiant le nouveau venu Lucas Chevalier.

Le portier italien pourrait rebondir en Angleterre. Photo: AFP

Le Paris Saint-Germain et son gardien Gianluigi Donnarumma semblent avoir atteint un point de rupture. Selon plusieurs médias dont «L'Equipe», le portier italien, héros de la victoire en Ligue des champions il y a à peine deux mois, n'a pas été inclus dans le groupe qui se rendra à Udine pour la Supercoupe d'Europe contre Tottenham.

Cette décision marque un revirement spectaculaire pour Donnarumma, qui était encore considéré comme un pilier du groupe il y a peu. L'arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille semble avoir précipité ce déclassement. D'après «L'Équipe», les dirigeants parisiens auraient assuré à Chevalier qu'il serait le nouveau numéro un dans les buts. Dans l'entourage de Donnarumma, l'incompréhension et l'amertume dominent. Un proche du joueur a lancé au quotidien français: «Après tout ce qu'il a fait (pour le PSG)... ». Le gardien lui-même avait posté sur Instagram une photo avec la légende ironique «numéro 1», traduisant son état d'esprit actuel. Cette situation a même suscité l'indignation dans la presse italienne, «La Gazetta dello Sport» dénonçant «un gilfe».

Le futur de l'international italien au PSG semble désormais très incertain. Manchester United serait l'un des clubs les plus intéressés pour l'accueillir, tandis que Chelsea pourrait également se positionner selon la presse anglaise. Cette situation pose aussi la question de la gestion quotidienne de Donnarumma au sein du club. Sera-t-il relégué avec les joueurs priés de partir avant le 2 septembre? Une telle décision serait un symbole fort pour celui qui était devenu une légende du club après ses performances décisives en Ligue des champions. Quoi qu'il en soit, cette rupture brutale entre le PSG et Donnarumma marque la fin d'une ère pour le gardien italien dans la capitale française. Un dénouement inattendu pour celui qui semblait encore intouchable il y a quelques semaines à peine.