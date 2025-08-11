Mohamed Salah interpelle l'UEFA sur le conflit à Gaza

Mohamed Salah s'est exprimé sur le conflit dans la bande de Gaza. La star de Liverpool s'est montrée peu satisfaite d'une contribution de l'UEFA.

1/2 Mohamed Salah s'est une nouvelle fois exprimé sur le conflit dans la bande de Gaza. Photo: Getty Images

Nicola Abt

La mort du footballeur palestinien Suleiman al-Obeid à 41 ans dans la bande de Gaza suscite beaucoup de discussions. Celles-ci ont été déclenchées par la star du ballon rond Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool avait commenté une contribution de l’UEFA sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Celle-ci a écrit à propos de la mort du footballeur: «Adieu, Suleiman al-Obeid, le 'Pelé palestinien'. Un talent qui a donné de l’espoir à d’innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres.» Le fait que l’UEFA n’ait pas mentionné les circonstances tragiques du décès a dérangé l’ancien joueur du FC Bâle.

Attaque aérienne de l’armée israélienne?

C’est du moins ce que laisse penser sa réponse. «Pouvez-vous nous dire comment il est mort? Où et pourquoi?», a demandé l’Egyptien. Mohamed Salah fait ainsi allusion à une annonce de la fédération palestinienne de football.

Selon celle-ci, l’ancien attaquant de l’équipe nationale a été mortellement touché alors qu’il attendait, avec d’autres civils, d’être approvisionné en nourriture près d’un centre de distribution alimentaire. Selon la chaîne publique turque TRT, il s’agirait d’une attaque aérienne de l’armée israélienne.

Salah s’est déjà exprimé à plusieurs reprises

Les centres de distribution contrôlés par Israël et les États-Unis sont controversés. Dans un passé récent, des rapports ont indiqué à plusieurs reprises que des civils y avaient été délibérément attaqués et tués. Mohamed Salah s’est déjà prononcé par le passé contre le conflit à Gaza.

En octobre 2023, après le début des affrontements, il avait demandé publiquement que l’aide humanitaire soit immédiatement autorisée à entrer dans la région. Il s’est en outre adressé aux dirigeants du monde entier en leur demandant d’aider à mettre fin aux «massacres».



