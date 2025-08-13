Alexander Isak, star suédois de Newcastle, refuse de jouer malgré un contrat jusqu'en 2028. Les fans expriment leur colère, certains brûlant son maillot. Certains critiquent son attitude, mais pointent aussi la responsabilité de son agent.

Actuellement écarté du groupe, Alexander Isak ne disputera pas le match d’ouverture de la Premier League face à Aston Villa. Photo: Getty Images

Blick Sport

Les récentes révélations selon lesquelles Alexander Isak ne souhaiterait plus porter le maillot de Newcastle ont déclenché de vives réactions. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des fans furieux, dont l’un brûlant un maillot floqué au nom de l’attaquant suédois. La polémique alimente désormais les débats parmi les amateurs de football et les observateurs.

Âgé de 25 ans et lié aux Magpies jusqu’en juin 2028, Isak aurait décidé de ne plus représenter le club. Actuellement écarté du groupe, il ne disputera pas le match d’ouverture de la Premier League face à Aston Villa. Selon le Daily Telegraph, la direction de Newcastle tiendrait davantage l’agent du joueur pour responsable de l’impasse contractuelle que l’attaquant lui-même.

«Ne jamais refuser de jouer ou de s’entraîner»

Ancien défenseur de Liverpool et aujourd’hui consultant pour Sky Sports, Jamie Carragher a livré une analyse nuancée de la situation: «Newcastle est heureux de participer à la Ligue des champions, mais Alexander Isak veut la gagner. Il est dans une position délicate avec trois ans de contrat restants, ce qui donne le pouvoir au club.»

Jamie Carragher a toutefois critiqué l’attitude de l’international suédois: «On ne devrait jamais devenir toxique ou refuser de jouer ou de s’entraîner. Cela peut forcer un transfert, mais je n’aime pas cette approche. Newcastle paie son salaire, le club a été fantastique pour lui, et il a été fantastique pour eux. Il faut continuer à s’entraîner, continuer à jouer, et espérer qu’un accord soit trouvé.»

Liverpool sur les rangs

En parallèle, des rumeurs font état d’un fort intérêt de Liverpool, qui aurait soumis une offre de 120 millions de livres sterling pour Isak. Newcastle, de son côté, ne serait prêt à envisager un transfert qu’à partir de 150 millions de livres.