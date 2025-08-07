Le Ballon d'Or 2025 fait débat avec l'exclusion de stars du football européen. Des gardiens, défenseurs, milieux de terrain et attaquants cruciaux pour leurs équipes ont été écartés, remettant en question les critères de sélection.

Yann Sommer semble payer la saison blanche de son club. Photo: Anadolu via Getty Images

Diego Buccino

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2025 a été dévoilée. Mais comme le rapporte L'Équipe, plusieurs absences notables interrogent, tant elles concernent des figures majeures du football européen. Des joueurs souvent décisifs pour leurs clubs n’ont pas été retenus, soulevant (comme chaque année) des questions sur les critères de sélection.

Sommer absent de la liste

Le Suisse Yann Sommer, malgré ses prestations impressionnantes avec l’Inter Milan – notamment en demi-finale de Ligue des champions face à Barcelone – n’a pas été sélectionné. À 36 ans, il semble payer la saison blanche de son club. Même sort pour Alisson, champion d’Angleterre avec Liverpool, dont l’élimination précoce en C1 a compromis les chances.

Cependant, dans la catégorie secondaire des meilleurs gardiens de but, l'ancien gardien de but de l'équipe de Suisse figure tout de même parmi les dix finalistes. Les favoris pour le titre sont Gianluigi Donnarumma, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, et Alisson Becker.

Des tauliers ignorés

Du côté du Paris Saint-Germain, l’absence de Marquinhos et Willian Pacho surprend. Solides durant toute la campagne victorieuse du PSG en Ligue des champions (5 clean-sheets en 9 matchs à élimination directe), les deux défenseurs sont éclipsés par des coéquipiers au profil plus offensif. Même constat pour Alessandro Bastoni, pièce maîtresse de l’Inter Milan, mais pénalisé par l’absence de titre collectif cette saison.

Parmi les milieux de terrain oubliés, deux noms sautent aux yeux: Federico Valverde (Real Madrid) et Joshua Kimmich (Bayern Munich). Le premier, joueur le plus utilisé du Real cette saison, n’a pas remporté de trophée majeur. Le second, malgré son rôle clé au Bayern, doit se contenter d’un unique titre de champion d’Allemagne.

Des attaquants oubliés

L’attaque aussi compte son lot d’exclus. Bradley Barcola, auteur de 21 buts avec le PSG, n’a pas été retenu, au profit notamment de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Jamal Musiala (Bayern Munich) et Bukayo Saka (Arsenal), tous deux brillants mais freinés par les blessures ou les performances collectives, ne figurent pas non plus sur la liste.

D'autres snobés incluent Alexander Isak (Newcastle), Mateo Retegui (Atalanta Bergame) et Marcus Thuram (Inter Milan). Retegui, pourtant meilleur buteur de Serie A avait des arguments solides à faire valoir.

Sans Messi, ni Ronaldo

Pour la première fois depuis longtemps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont absents. Le premier continue de briller avec l’Inter Miami, tandis que le second a remporté la Ligue des nations avec le Portugal. Karim Benzema, sacré en 2022, manque également à l’appel malgré un titre en Arabie saoudite.

Comme le souligne L’Équipe, cette édition 2025 semble consacrer les performances collectives plus que les exploits individuels. Un choix assumé… mais qui ne manquera pas d’alimenter les débats jusqu’à la cérémonie.