Le Paris Saint-Germain domine la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or avec 9 joueurs, dont Ousmane Dembélé. La Ligue 1 est le championnat le plus représenté, suivi de la Liga et de la Premier League.

Ousmane Dembélé et Lamine Yamal figurent parmi les favoris. Photo: Getty Images

Le magazine France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs et 30 joueuses nommés pour l’édition 2025 du prestigieux Ballon d’Or. Une sélection qui met à l’honneur les stars du moment, mais aussi les dynamiques collectives les plus marquantes de la saison écoulée.

Chez les hommes, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal figurent parmi les favoris. Le Paris Saint-Germain, sacré champion d’Europe et de France, est largement représenté avec neuf joueurs sélectionnés, dont Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Khvicha Kvaratskhelia. Ce chiffre record fait de la Ligue 1 le championnat le plus représenté (9), devant la Liga (7), la Premier League (6), la Bundesliga (4), la Serie A (3) et la SuperLiga portugaise (1).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

14 experts pour la sélection

La sélection a été opérée par un panel de 14 experts, composé de journalistes de France Football, de membres de la rédaction de L’Équipe, ainsi que de deux figures emblématiques du football: Luis Figo, ancien Ballon d’Or, et Fabio Capello, entraîneur de renom. Un jury varié, garant d’une évaluation approfondie.

Du côté féminin, la tenante du titre Aitana Bonmati est une nouvelle fois en lice. Elle est accompagnée de sa compatriote Alexia Putellas, double lauréate elle aussi. Une domination espagnole qui s’illustre tant dans les performances individuelles que collectives, et qui s’était déjà concrétisée en 2024 avec les sacres de Rodri chez les hommes et d'Aitana Bonmati chez les femmes.