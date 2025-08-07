Une bagarre générale a éclaté lors d'un match amical entre le Betis Séville et Côme. L'incident a commencé après une faute sur Isco, dégénérant rapidement en échange de coups. Ricardo Rodriguez a tenté de calmer la situation, mais en vain.

1/5 Le match amical entre le Betis Séville et Côme a complètement dégénéré. Photo: Getty Images

Carlo Steiner

Les matchs de préparation manquent souvent de tension et d’émotion. Ce n’était clairement pas le cas mercredi soir, lors de la rencontre amicale entre le Betis Séville et Côme (2-3), qui a totalement dégénéré juste avant la mi-temps. Une bagarre générale a éclaté entre le club espagnol et le néo-promu de Serie A. La star de l’équipe de Suisse, Ricardo Rodriguez, a tenté de jouer les médiateurs.

Tout part d’une faute commise sur Isco, ancien joueur du Real Madrid. Le gardien du Betis, Pau Lopez, se saisit alors du ballon, mais un joueur de Côme le lui fait tomber des mains, déclenchant une véritable tornade. S’en suit un échange tendu entre Pablo Fornals (Betis) et Máximo Perrone (Côme). Le milieu argentin pousse d’abord son adversaire au niveau de l’épaule ou de la tête. L’Espagnol réagit aussitôt… en lui assénant une gifle. Pour Máximo Perrone, c’est la goutte de trop: l’ancien joueur de Manchester City répond par un coup de poing en plein visage.

Les esprits s’échauffent, les poings partent

En quelques secondes, la situation dégénère. Les joueurs des deux équipes s’invectivent, les coups pleuvent, les remplaçants et les membres des staffs techniques envahissent la pelouse. Dans la confusion, Cucho Hernández (Betis) donne involontairement un coup à son propre coéquipier, Natan.

Ricardo Rodriguez, resté en retrait au début de l’échauffourée, tente de calmer les esprits. Mais son intervention arrive trop tard pour désamorcer la bagarre.

L’arbitre expulse logiquement les deux principaux protagonistes, Pablo Fornals et Máximo Perrone. Étonnamment, seuls deux autres cartons jaunes sont distribués – à Patrick Cutrone (Côme) et Giovani Lo Celso (Côme) – alors qu’un recours à la VAR, s’il avait été possible, aurait certainement alourdi la sanction pour d’autres joueurs.

L’arbitre commet par ailleurs une erreur notable: dans le chaos, il brandit d’abord un carton rouge à l’encontre d’Héctor Bellerín, ancien joueur d’Arsenal, alors que ce dernier n’avait rien à se reprocher et tentait au contraire de calmer ses coéquipiers. Heureusement pour lui, la décision est corrigée quelques instants plus tard.

Côme s’impose au bout du suspense

Malgré ce contexte houleux, le Betis Séville est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions, égalisant à 2-2 après avoir été mené 0-2. Ricardo Rodriguez, lui, ne reviendra pas sur le terrain après la pause. Mais c’est finalement Côme qui a le dernier mot: dans le temps additionnel, Iván Azón inscrit le but victorieux (2-3) pour l’équipe dirigée par Cesc Fàbregas.