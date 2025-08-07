Le grand carrousel des buteurs agite la Premier League

Un jeu de chaises musicales s’enclenche chez les attaquants de Premier League. Liverpool vise Alexander Isak, Newcastle rêve de Benjamin Sesko, et Manchester United, freiné par ses finances, cherche désespérément une alternative.

1/8 Alexander Isak de Newcastle est très courtisé par Liverpool. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

Les avant-centres efficaces sont toujours très recherchés sur le marché des transferts, et leurs transferts se chiffrent souvent en dizaines de millions. Même les clubs de premier plan ne peuvent – ou ne veulent – généralement se permettre qu'une seule superstar en attaque. Résultat: les attaquants se retrouvent régulièrement au cœur de véritables carrousels. C’est encore le cas cet été en Premier League.

Tout commence avec Liverpool, une exception qui, comme souvent, confirme la règle. Les Reds, restés relativement discrets sur le marché ces dernières années, disposeraient désormais d’une enveloppe allant jusqu’à 500 millions d’euros pour se renforcer. Malgré l’arrivée récente d’Hugo Ekitiké (23 ans) en provenance de Francfort pour environ 95 millions d’euros, ils souhaitent ardemment recruter Alexander Isak (25 ans), l’avant-centre de Newcastle.

Le club de Fabian Schär joue gros dans ce dossier. D’après «The Athletic», Newcastle a déjà refusé une offre de 110 millions de livres (118 millions de francs) formulée par Liverpool pour son buteur (54 réalisations en 86 matchs de Premier League), alors même que le joueur souhaiterait changer de club, selon plusieurs médias.

Newcastle vise un remplaçant évoluant en Allemagne

Mais sans alternative crédible, Newcastle ne laissera partir Isak qu’en échange d’une somme encore plus élevée. Benjamin Sesko (22 ans), attaquant du RB Leipzig, est ciblé pour prendre la relève. Toujours selon «The Athletic», une première offre de 70 millions de francs n’a pas convaincu les Allemands, mais Newcastle serait prêt à monter jusqu’à 75 millions.

Si ce transfert se concrétise, c’est Manchester United qui pourrait en faire les frais. Les Red Devils ont déjà vu leur piste menant à Viktor Gyökeres (27 ans, transféré au Sporting Arsenal pour 60 millions de francs plus 10 de bonus) s’évaporer. Et pour Sesko, Manchester ne peut pas – ou ne veut pas – rivaliser avec Newcastle.

Contrairement aux Magpies, qui pourraient financer le transfert grâce à une éventuelle vente d’Isak, Manchester United n’a encore rien encaissé cet été sur le marché. En revanche, le club a déjà déboursé 140 millions de francs pour Bryan Mbuemo (25 ans) et Matheus Cunha (26 ans), ancien joueur du FC Sion. Sur les deux dernières saisons, le bilan est déjà négatif : -120 millions l’an dernier, -136 millions l’année précédente. Or en Angleterre, les clubs ne peuvent enregistrer plus de 112 millions de pertes sur trois ans, toutes activités confondues.

Manchester cherche une alternative

Mécontent de ses attaquants actuels, ManU doit rapidement trouver une nouvelle solution. Plusieurs noms circulent: Dusan Vlahovic (25 ans, Juventus), Ollie Watkins (29 ans, Aston Villa), Randal Kolo Muani (26 ans, PSG) et Nicolas Jackson (24 ans, Chelsea). Ce dernier pourrait cependant coûter aussi cher que Sesko, son contrat courant jusqu’en 2033.

Joshua Zirkzee (24 ans) devrait rester comme doublure, tandis que Rasmus Hojlund (22 ans) pourrait être vendu. Recruté pour 72 millions de francs à l’été 2023, il ne rapporterait cependant qu’environ la moitié de ce montant.