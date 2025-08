Lia Wälti a dû passer par la case hôpital

Lia Wälti a souffert pendant l'Euro à domicile. Photo: TOTO MARTI

Andri Bäggli

On a pu constater lors de l'Euro 2025 que la capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti n'était pas totalement en forme. Son genou semblait douloureux, mais la leader a serré les dents et a participé à l'ensemble du tournoi. La joueuse d'Arsenal s'est maintenant soumise à une opération. En novembre déjà, elle avait dû passer sous le bistouri en raison d'un abcès. Sur Instagram, Lia Wälti écrit: «Il faut faire un peu plus attention – alors voici le deuxième tour.» Elle poste à cet effet une photo prise sur son lit d'hôpital et une vidéo où elle lève le pouce.

Même si l'opération était prévue, ce n'est pas facile, écrit la jeune femme de 32 ans. «Mais abandonner n'est pas une option. Je vise un rétablissement complet», déclare-t-elle.

Beaucoup de compassion

D'innombrables coéquipières et joueuses ont commenté sous le post. La star de la Nati Alisha Lehmann, l'Anglaise Alessia Russo et la coéquipière d'Arsenal Lina Hurtig, entre autres, ont posté des cœurs rouges.

Le coordinateur sportif de la Nati Johan Djourou écrit lui aussi sous le post: «La santé vient toujours en premier, mais tu reviendras plus forte que jamais.» D'autres joueuses de la Nati comme Sydney Schertenleib, Iman Beney et Ana-Maria Crnogorcevic se joignent aux vœux de rétablissement.