Le FC Barcelone a signé samedi sa septième victoire en autant de matches de Liga, à Séville. Raphinha a encore frappé avec un triplé, son deuxième en une semaine, pour porter son total à 12 buts.

Le Barça gagne encore, avec un triplé de Raphinha

Le Barça gagne encore, avec un triplé de Raphinha

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Barcelone a poursuivi samedi son début de saison de feu. Les Blaugranas se sont imposé 3-1 sur la pelouse du FC Séville grâce à un nouveau triplé de Raphinha.

Cette victoire, la septième des Barcelonais en autant de rencontres en championnat, porte une nouvelle fois la marque de Raphinha, qui a signé un deuxième triplé en une semaine. Le capitaine, qui va prolonger son contrat jusqu'en 2030 comme l'a annoncé le directeur sportif Deco, enchaîne les buts.

Déjà auteur de 9 réussites en sept matches de Liga, le Brésilien en a ajouté trois autres samedi après avoir déjà inscrit un triplé lors de son dernier match (victoire 7-2 contre le Racing Santander).

Avec 12 buts, il domine donc largement le classement des buteurs devant son coéquipier Lamine Yamal et Kylian Mbappé (7 chacun). Le FC Barcelone est premier avec six points d'avance sur le Real Madrid, qui a joué un match de moins.