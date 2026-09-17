Encore impressionnant offensivement, le FC Barcelone a signé une sixième victoire en six journées de Liga mercredi. Les «Blaugrana» ont humilié le Racing Santander (7-2), grâce notamment à un triplé de leur capitaine Raphinha.

ATS Agence télégraphique suisse

Six matches, six victoires et 28 buts marqués: le Barça (1er, 18 points), double champion d'Espagne en titre, a prolongé sa superbe série avec une nouvelle démonstration contre le promu et conserve ses trois longueurs d'avance sur le Real en tête du championnat.

En feu depuis le début de saison, le capitaine barcelonais Raphinha a été, une nouvelle fois, le grand artisan de ce carton avec un triplé, dont deux penalties (25e sp, 42e, 67e sp), portant son total à neuf buts en Liga. Deux de plus que le buteur français du Real Madrid Kylian Mbappé, son dauphin au classement du «Pichichi».

Joan Garcia se blesse

Le latéral portugais Joao Cancelo s'était illustré le premier avec une frappe surpuissante pour ouvrir le bal catalan (8e), et a ensuite redonné deux longueurs d'avance aux Blaugranas d'une deuxième tentative lointaine déviée par un défenseur (36e) après la réduction du score du Sénégalais Maguette Gueye (30e).

Le prodige catalan Lamine Yamal s'est lui rattrapé de son penalty raté en fin de première période (45e) avec une passe décisive pour le Brésilien Gabriel Jesus (79e) et une reprise du gauche pour clore le festival barcelonais (89e).

Le gardien polonais Wojciech Szczesny, 36 ans, entré en jeu à la mi-temps à la place de Joan Garcia, blessé après une glissade sur le bord de la pelouse, avait offert un deuxième but au Marocain Yassir Zabiri (65e).