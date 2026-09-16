Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté sont au cœur d’une polémique en Espagne après avoir refusé d’afficher clairement un t-shirt de soutien à Ceuta avant le match entre Elche et le Real Madrid mardi soir.

Blick Sport

Un t-shirt qui fait polémique. Mardi, les joueurs de la rencontre entre Elche et le Real Madrid étaient appelés à entrer sur la pelouse du stade Manuel-Martinez-Valero avec une tunique «Todos somos caballas» (ndlr: «Nous sommes tous des Ceutiens»), en référence aux habitants de l’enclave espagnole qui a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps en raison d’une crise migratoire. Ce geste – ou cette récupération politique? – n’a pas fait l’unanimité du côté des Merengue.

Ibrahima Konaté n’a pas enfilé le t-shirt, se contentant de le tenir à la main. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont, eux, choisi de le replier à moitié, masquant une partie du message. Les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir. Tomás Guasch, chroniqueur sportif à «El Debate», a affirmé: «Le refus de choisir son camp est le déguisement le plus odieux des lâches.» Sur les réseaux sociaux, le mot «honte», pour rester poli, revient souvent.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Manque de respect dénoncé

Santiago Cañizares, ancien gardien du Real Madrid et de Valence devenu consultant, a pris un peu plus de gants: soit on met le t-shirt, soit on ne le met pas, mais pas «à moitié», estime-t-il. Paco González, journaliste de la COPE, n’a lui non plus pas été tendre. «C’est une question de club: le club vous demande de le porter, alors vous le portez. Si cela heurte une conviction personnelle, vous ne le portez pas. Pour moi, porter le maillot à moitié, c’est inadmissible. Vous manquez de respect à l’institution.»

Le club madrilène a très vite tenté d’éteindre l’incendie. «Le Real respecte l’opinion et la sensibilité individuelle de chaque employé. Il ne peut obliger personne à faire quelque chose qu’il ne veut pas ou en quoi il ne croit pas», a résumé un journaliste de l’émission El Chiringuito. Selon «Mundo Deportivo», «aucune importance» ne sera donnée à ce semi-refus. En d’autres termes: circulez, il n’y a rien à voir.

Ez Abde menacé

Lundi, Villarreal et le Betis avaient lancé le mouvement, les joueurs des deux équipes étant entrés sur le terrain avec ce t-shirt. Une initiative lancée «en signe de solidarité avec la ville autonome et avec tous les citoyens qui vivent une situation particulièrement complexe ces dernières semaines en raison de la crise migratoire», avait justifié le «Sous-Marin jaune».

Ez Abde, international marocain du Betis, l’avait enfilé sans rechigner. De nombreux internautes marocains ne l’ont pas raté, voyant dans ce t-shirt un geste politique contre le Maroc et l’immigration. Face aux insultes et aux menaces, l'ailier a finalement choisi de s’expliquer: selon lui, il ne voulait pas prendre position contre son pays, mais simplement participer à une initiative de solidarité liée à la situation à Ceuta. Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé et Vinicius Junior en ont fait une autre lecture.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations